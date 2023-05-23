«إف دي آي انتليجنس»: مركز دبي المالي نموذج عالمي في «التنويع العنقودي»

المصدر: دبي- سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصفت مجلة «إف دي آي انتليجنس» البريطانية المتخصصة في شؤون الاستثمار «مركز دبي المالي العالمي» بأنه رائد في الابتكار بين المناطق الاقتصادية الخاصة.

حيث إنه سبقها جميعاً في التحول من منطقة حرة تتمتع بموقع متميز لمزاولة الأعمال التجارية إلى نظام بيئي متكامل للأعمال بكافة أنواعها في مفهوم جديد يُطلق عليه «التنويع العنقودي»، بمعنى أن تصبح المنطقة الاقتصادية الخاصة مركزاً لكافة الأعمال التجارية على اختلاف فئاتها.

ونشرت المجلة تقريراً عن مستقبل المناطق الاقتصادية الخاصة، وذكرت في تقريرها أن «مركز دبي المالي العالمي» بات يضم أيضاً منشآت ثقافية، معارض فنية وأندية للموسيقى. وبالتالي، فقد تجاوز المفهوم التقليدي للمناطق الحرة التي لا تحتوي سوى على مكاتب، وبات مركزاً حيوياً لحياة اجتماعية نابضة بالحركة، وهو ما يتمثل في كونه مزدحماً برواده خلال العطلات الأسبوعية بنفس مستويات ازدحامه خلال أيام العمل الرسمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز