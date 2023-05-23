«بيوت» يروج لعقارات دبي بالصينية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن موقع بيوت، المنصة العقارية في دولة الإمارات، المملوك لمجموعة «دوبيزل» في دبي، عن توسيع خدماته ليصبح الآن متاحاً بالكامل باللغة الصينية، وذلك استجابة للطلب المتزايد من المستثمرين الصينيين والباحثين عن العقارات في الأسواق الإماراتية.

وتأتي تلك الخطوة أيضاً إدراكاً من «بيوت» لأهمية إزالة الحواجز اللغوية، وضمان تجربة شاملة للجميع عبر توفير خيار اللغة الصينية، التي يتحدث بها نحو 1.2 مليار شخص (نحو 16 % من سكان العالم) كلغة أولى.

وبتقديم هذه الخدمة، تصبح «بيوت» هي البوابة العقارية الأولى والوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتيح خيار اللغة الصينية.

وتعزز هذه الإضافة المبتكرة التزام «بيوت» بمساعدة الأفراد من مختلف الدول على اختلاف ألسنتهم على إيجاد منزلهم في أرض الأحلام، دولة الإمارات.

وتعليقاً على هذه البصمة الفارقة في السوق العقارية في الإمارات، قال حيدر علي خان، رئيس مجموعة «دوبيزل» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرئيس التنفيذي لشركة «بيوت» و«دوبيزل»:

«مع صدور القوانين الجديدة التي سهّلت إقامة الأفراد في الإمارات وزيارتها، وحتى البحث عن وظائف فيها، نحن ملتزمون بتمكين الجميع من كل أنحاء العالم لإيجاد العقارات المناسبة لهم في هذه الدولة النابضة بالحياة.

بالنظر إلى الاهتمام المتزايد للمستثمرين الصينيين في المنطقة، فإن تقديم خيار اللغة الصينية يتوافق تماماً مع مهمتنا المتمثلة في توفير تجربة بحث سلسة عن عقار، وتلبية الاحتياجات المتنوعة في مجتمعنا متعدد الثقافات».

ويدل توفر موقع «بيوت» باللغة الصينية على حرص الشركة على دعم المجتمعات المتنوعة داخل دولة الإمارات.

وعن طريق تبني الشمولية اللغوية، يسعى موقع «بيوت» إلى تمكين الأفراد الناطقين بالصينية، ودعمهم للعثور على المنزل المثالي والاستثمار بثقة في سوق العقارات الإماراتية.

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