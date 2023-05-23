«بلووم القابضة» تطلق المرحلة الثالثة من مشروع «بلووم ليفينج»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «بلووم القابضة» عن إطلاق «كاساريس»، المرحلة الثالثة من مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي. وتأتي هذه الخطوة عقب النجاح الكبير الذي حققته المرحلتان الأولى «قرطبة»، والثانية «توليدو» اللتان من المقرر استكمالهما بحلول الربع الأخير من سنة 2024 والربع الثاني من سنة 2025 على التوالي.

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة «بلووم القابضة»: نحن واثقون بالمكانة التي سيحظى بها مشروع بلووم ليفينج وجهةً مفضلة نظراً لموقعه الاستراتيجي وخيارات المعيشة المتنوعة وأنماط الحياة المتميزة التي يقدمها. ويشير الإقبال الكبير الذي حققته المراحل السابقة إلى الاهتمام المتزايد بالمشروع، ونؤمن بأن المرحلة الثالثة منه ستحصل على الاهتمام والنجاح ذاتهما.

وأضاف: نلتزم تطوير المنازل وفقاً لأعلى معايير الجودة وأرقى التشطيبات واللمسات النهائية بما يعكس نهج علامة بلووم التجارية ونتوقع أن تشهد المرحلة الثالثة «كاساريس» طلباً كبيراً من قبل المستثمرين ومالكي المنازل نظراً لموقع المشروع ومرافقه العديدة كما نخطط لإطلاق مجموعة من الوحدات السكنية المتنوعة هذا العام تماشياً مع التزامنا تلبية متطلبات السوق المحليّة وسريعة النمو.

وسيتمكن سكان «كاساريس» من الاستفادة من باقة المرافق في «بلووم ليفينج» على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام، واستكشاف جمال الطبيعة في حدائق المجمع المتنوعة والمتنزهات المترابطة مع بعضها بعضاً، إضافة إلى الاستمتاع بالخدمات التي يوفرها النادي الرئيس في بلووم ليفينج والتي تشمل أحواض السباحة والمرافق الرياضية والترفيهية، فضلاً عن المركز الصحي.

ويضم «بلووم ليفينج» مركزاً تجارياً في قلب المجمع السكني يتضمن محال تجارية، ومطاعم ومقاهي. وتضفي البحيرة رونقاً جمالياً خاصاً على المجمع السكني وتشكل وجهةً أساسيةً لدى السكان لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية في المسارات المخصصة.

ويتميز مشروع «بلووم ليفينج» السكني بضمه مدرجات وساحات مفتوحة (بلازا) مخصصة للتجمعات والأنشطة الترفيهية يتمكن فيها السكان من الاستمتاع بمشاهد الشروق والغروب في موقع مطل على مناظر خلابة. ولتشجيع اتباع أسلوب حياة صحية ونشطة، يمكن للمقيمين الوصول بسهولة إلى مسجد ومدرستين دوليتين، سيراً على الأقدام أو بالدراجة الهوائية.

ويمتد المجمّع السكني ذو التصميم المبتكر على مساحة 2.2 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 4500 وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل ومنازل تاون هاوس والشقق. وقد تم تصنيف «بلووم ليفينج» منطقة استثمارية، ما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع، حيث سيجمع «بلووم ليفينج» السكان من جميع الأعمار ومختلف الثقافات، ليقدم لهم تجربة معيشية متميزة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز