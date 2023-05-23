معرض الشارقة العقاري ينطلق الخميس

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، تنطلق الخميس فعاليات معرض الشارقة العقاري «إيكرس 2023»، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة، ويستمر حتى الـ 28 من شهر مايو الجاري ويستضيفه مركز إكسبو الشارقة.

ويشهد المعرض مشاركة كبار شركات التطوير والاستثمار العقاري التي تعرض مشاريع من داخل وخارج دولة الإمارات والوسطاء العقاريين والمؤسسات المالية والمؤسسات والشركات المتخصصة في مجال الإنشاء والوكلاء والوسطاء العقاريين والمؤسسات المالية، وشركات خدمات إدارة العقارات والمشاريع وملاك العقارات وشركات الخدمات الهندسية بالإضافة إلى عدد كبير من الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية بالشأن بالعقاري، إلى جانب العديد من العروض المميزة والأقساط المريحة التي ستقدمها هذه الشركات حصرياً وفقط خلال أيام المعرض ولزوار المعرض الذي نجح في تعزيز مكانته كأحد أهم المعارض العقارية في المنطقة، كما يعد المعرض منصة استثنائية لاستعراض الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي مع تنوع الخيارات والتسهيلات التمويلية المقدمة والإطلاع على آخر المستجدات فيما يتعلق بالمشاريع العقارية الحديثة والمتطورة.

ويحظى المعرض برعاية رسمية من دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وبلدية إمارة الشارقة ورعاية إعلامية من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ورعاية أكاديمية من كل معهد خبراء الابتكار العقاري بدبي ومعهد ثينك بروب العقاري بأبوظبي، وبدعم من مركز اكسبو الشارقة.

فرص استثمارية فريدة

وستحرص الجهات والشركات المشاركة على تقديم العديد من العروض المميزة والحصرية إلى جانب الفرص الاستثمارية الفريدة من نوعها، فضلاً عن توفير منصة للإلتقاء بالمستثمرين والمسؤولين وشركات التطوير العقاري تحت سقف واحد، كما تعد اللجنة التنظيمية لزوار المعرض جدولاً حافلاً بالفعاليات وبرنامجاً متكاملاً من الدورات التدريبية وورش العمل المجانية والجلسات الحوارية المتخصصة باللغتين العربية والإنجليزية التي يصاحبها الحصول على شهادات حضور مجانية على مدار أيام المعرض، حيث ستتناول عدداً من المحاور أهمها أسس التسويق العقاري وكيفية اقتناص الفرص في السوق العقاري وأهم التشريعات والأنظمة للتملك في إمارة الشارقة وأحدث التكنولوجيا في المجال العقاري وأساسيات التميز في المبيعات والإدارة المالية والاستثمار والعقود الإنشائية وغيرها الكثير من الموضوعات التي تهم العاملين والمهتمين بالشأن العقاري.

ويتيح معرض إيكرس الفرصة للمستثمرين في قطاع العقارات من داخل الدولة وخارجها للتواصل فيما بينهم لتبادل الخبرات وإبرام الشراكات وعقد الصفقات، حيث تقام فعاليات المعرض لمدة أربعة أيام من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساء يومياً، ويوم الجمعة يستقبل المعرض زواره ابتداء من الساعة الثالثة عصراً وحتى التاسعة مساء يوم الجمعة بمركز إكسبو الشارقة.

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