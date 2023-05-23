رجاء القرق تحصل على وسام جوقة الشرف الفرنسي

المصدر: دبي- البيان

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نالت الدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة عيسى صالح القرق، التي تأسست منذ ستة عقود، وسام جوقة الشرف برتبة فارس، والذي يعد أرفع وسام مدني فرنسي، خلال حفل خاص أقيم في مقر القنصل العام الفرنسي يوم الثلاثاء 16 مايو.

وحازت الدكتورة هذا التكريم تقديراً لإنجازاتها البارزة في مجال التجارة والصناعة، حيث قلّد نيكولاس نيمتشينو، السفير الفرنسي لدى دولة الإمارات، الدكتورة رجاء القرق الوسام بالنيابة عن رئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون.

ويعتبر وسام جوقة الشرف أرفع وسام وطني تمنحه الجمهورية الفرنسية، وتم إطلاقه من قبل نابليون بونابرت في مايو 1802، وتضم قائمة الحاصلين عليه مجموعة من أهم الشخصيات التاريخية والثقافية، بمن فيهم ونستون تشرشل، وألبرت أينشتاين، وألكسندر جراهام بل، وماري كوري، وأودري هيبورن، وجي كي رولينج، وجيف بيزوس وغيرهم.

وقالت الدكتورة رجاء القرق: «يسرني أن أقبل هذا التكريم بالنيابة عن جميع السيدات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشرفني الانضمام إلى قائمة المتوجين بهذا الوسام على مر العصور، والذين أكنّ للعديد منهم الاحترام والتقدير. إن هذه الجائزة تبرز إنجازات النساء في مواقع القيادة، وتسلط الضوء على جهودهن الدؤوبة لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع العالمي.

يشرفني الالتحاق بهم، وآمل أن يساعدني هذا التكريم على مواصلة العمل، لتعزيز العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات وفرنسا، والعمل على توسيع نطاق هذا التعاون، والتي تتميز بإرث تاريخي حافل في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية».

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