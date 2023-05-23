2400 شركة تعمل في «جافزا» مملوكة لخليجيين

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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بلغ عدد الشركات العاملة في المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا»، والمملوكة بالكامل أو جزئياً من قبل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 2400 شركة، تعمل في قطاعات الأغذية والمرطبات والخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة والتجارة العامة، والمعادن، والفولاذ، والإنشاءات والمواد الكيماوية وغيرها، بحسب بيانات جديدة صدرت عن «جافزا».

وتقدم «جافزا»، من خلال موقعها الاستراتيجي دعماً كبيراً لمتعامليها، من أجل الوصول إلى الأسواق العالمية والمستهلكين حول العالم، إضافة إلى ما توفره من ربط تجاري متعدد الأنماط، عبر النقل البري والبحري والجوي.

وتسهم مجموعة الخدمات المتميزة والمزايا، التي توفرها المنطقة الحرة لممارسة الأعمال؛ مثل السماح بامتلاك المستثمرين الأجانب للشركات بنسبة 100 %، وسهولة الوصول إلى أفضل المرافق وأكثرها تطوراً، في جعلها وجهة مثالية لممارسة الأعمال، وقاعدة للوصول إلى الأسواق العالمية، وتعزيز القدرة التنافسية.

وفي يونيو 2022 أعلنت شركة حصانة الاستثمارية من المملكة العربية السعودية، والتي تدير الاستثمار للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي من أكبر صناديق التقاعد في العالم، استثمار ما يقارب 9 مليارات ريال سعودي، في 3 من أصول «دي بي ورلد» الرائدة في دولة الإمارات، منها حصة أقلية في المنطقة الحرة بجبل علي، وهو يعتبر من أهم الاستثمارات الخليجية في المنطقة.

ويعمل في المنطقة الحرة أكثر من 9500 شركة، بما في ذلك عشرات الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 500 لا سيما أن المنطقة تمثل مركزاً استراتيجياً للأعمال بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتربط بين أكثر أسواق التصنيع والاستهلاك نمواً في العالم، عبر ابتكار منظومة متقدمة توفر الوصول إلى أكثر من 3.5 مليارات شخص حول العالم، تدعمها منظومة قانونية وتنظيمية متوافقة مع أفضل المعايير الدولية، كما يوفر موقعها الاستراتيجي قاعدة للشركات، التي تسعى إلى الوصول لأسواق جديدة.

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