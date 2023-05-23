«المركزي» يمنح منصة «تشيك أوت» العالمية ترخيص بنك

المصدر: دبي- البيان

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حصلت منصة Checkout.com، المزود العالمي لخدمات المدفوعات، على ترخيص «بنك» من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبموجب هذا التصريح، تصبح Checkout.com، أول مزود مدفوعات عالمي يتم منحه هذا النوع من التراخيص في المنطقة، الأمر الذي يخولها من تنفيذ خدمات تحصيل المعاملات، وخدمات تجميع الدفعات، وخدمات تحويل الأموال عبر الحدود بشكل مباشر، وبدون الحاجة إلى بنك وسيط، الأمر الذي يعزز مكانتها كشركة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأوروبا.

ويخوّل هذا الترخيص Checkout.com توسيع نطاق خدماتها للتجار في الإمارات، فمن خلال الاستحواذ المباشر، سيكون لدى الشركة التحكم الكامل في نتائج معالجة المدفوعات، من خلال ضمان أفضل أداء قبول دفع لمعاملات تجارها، وتقديم حلول التحصيل، وخدمات تجميع الدفوعات وخدمات تحويل الأموال عبر الحدود.

وقال غيوم بوساز، الرئيس التنفيذي ومؤسس Checkout.com: «يغمرنا الامتنان لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على إصدار هذا التصريح لـ Checkout.com، والذي يعتبر دلالة على الثقة بأعمالنا، ويعزز التزامنا وعلاقتنا المهنية التي نتمتع بها في خدمة كبرى العلامات التجارية المحلية والدولية للتي تسعى للتوسع في الإمارات.»

وأضاف: «نفخر بمساهمتنا التي ساعدت على زيادة الثقة في المدفوعات الرقمية والتي تساهم بدورها بمساعدة الشركات على الازدهار في ظلّ الاقتصاد الرقمي».

ومن المتوقع أن يبلغ نمو التجارة الإلكترونية في الإمارات 11 % كمعدل نمو سنوي مركب، مما يزيد من الحجم الكلي لسوق التجارة الإلكترونية إلى 17 مليار دولار بحلول عام 2025، ويعتبر هذا النمو مدفوعاً بتفضيل 91٪ من المستهلكين في الإمارات لشراء مستلزماتهم عبر التجارة الإلكترونية. وتدعم Checkout.com هذا النمو من خلال عملها مع بعض أهم العلامات التجارية في الإمارات بما في ذلك منصة شاهد، وكارفور، وذا انترتينر، ونمشي، وكفو، مامو، وواشمان، وكلوب وغيرها.

وقال المدير العام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى Checkout.com، ريمو جيوفاني أبونداندولو: «نستمر في الاستثمار في عملياتنا في الإمارات لخدمة مئات التجار المحليين مثل كفو، وطلبات، وكريم، وOSN، وذلك إيماناً منا بإمكانيات النمو التي يقدمها الاقتصاد الرقمي هنا. ولا شكّ بأن هذا أحد أسباب توسيع نطاق عملياتنا هنا في الإمارات وافتتاحنا لمكتبنا الجديد في مدينة دبي للإعلام والذي يعتبر مقر فريقنا المتنامي الذي يشمل حوالي 100 خبير محلي متخصص في مجال المدفوعات.»

وأضاف: «يُمكِنُنا الترخيص الذي حصلنا عليه من تقديم أفضل أداء للمدفوعات لتجارنا من خلال التحكم المباشر والعميق بنتائج معالجة عمليات الدفع من خلال منصتنا.»

وتنشط Checkout.com في المملكة المتحدة، وأوروبا، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، والولايات المتحدة الأميركية، وتركّز من خلال أعمالها على مساعدة التجار على توسيع نطاق أعمالهم عالمياً وبدء أعمالهم ضمن أسواق جديدة بسرعة وسلاسة، وبأقل جهد ممكن، الأمر الذي يعتبر جزء من استراتيجية «محلي عالمياً» التي تتبناها الشركة لخدمة الأنشطة التجارية الدولية. تعمل Checkout.com في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2014، ولها مكاتب في كل من الإمارات والسعودية، وهي تقدم خدمات المدفوعات للتجار وتقبل كافة بطاقات الائتمان والخصم الدولية الرئيسية، بما في ذلك طرق الدفع المحلية الشائعة مثل تمارا ومدى في السعودية، وكي نت بالكويت، وكيو باي في قطر، وفوري في مصر، وعُمان نت بسلطنة عُمان، وبنفت في البحرين، وغيرها الكثير.

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