«دبي للسلع المتعددة» يعيّن «بي إس بي جي» لتصميم المرحلة الثانية من «أبتاون دبي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرّة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن إبرام شراكة استراتيجية مع مجموعة «بريور سميث بريور» (بي إس بي جي)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الهندسة المعمارية والتصميم والهندسة الإنشائية، وذلك لتصميم وتسليم المرحلة الثانية من منطقة «أبتاون دبي» التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة.

ستتولى مجموعة «بي إس بي جي» الأعمال الاستشارية الرئيسية وأعمال التصميم والعمارة التنفيذية والتصميم الداخلي والهندسة الإنشائية للمرحلة الثانية من المشروع، وهي مكوّنة من برجين تجاريين متوسطيّ الارتفاع يتألفان من 28 و21 طابقاً، يضمّان في المجمل منافذ تجارية تمتد على مساحة 67,500 متر مربع، ومنافذ تجزئة ومطاعم تمتد على مساحة 5,000 متر مربع.

وقد أقيمت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر مركز دبي للسلع المتعددة بحضور كل من أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، والسيد أليستر ماكميلان، الشريك الإداري لمجموعة «بي إس بي جي»، والسيد أندرو بيريزا والسيد سكوت أوروين، الشريكين الرئيسيين، والسيد مايكل لويس، مدير التصميم في المجموعة.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تعتبر منطقة ’أبتاون دبي’ التي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 5.8 مليون قدم، واحدة من المعالم الرئيسية التي سترسي معاييراً جديدة في مجال تطوير المجتمعات متعددة الاستخدامات في الإمارة. ومن خلال شراكتنا الجديدة مع مجموعة ’بي إس بي جي’، الشركة الرائدة في تنفيذ المشاريع الضخمة بهذا الحجم، سنمضي قدماً بخطى راسخة نحو تحقيق هذا الهدف. إذ سيشكّل البرجان الجديدان إضافة قوية إلى منطقة ’أبتاون دبي’ دائمة النمو والتطور، مما يساعدنا على تلبية التدفق المتزايد للاستثمار الأجنبي المباشر الذي نواصل استقطابه من خلال عرضنا التجاري المميز».

يشار إلى أن منطقة «أبتاون دبي» هي واحدة من المشاريع الرئيسية الجديدة الأكثر ترقّباً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أصبح «أبتاون تاور»، البرج الرئيسي للمنطقة الذي يتألف من 81 طابقاً، واحداً من الوجهات التجارية الأكثر طلباً في الإمارة، وقد تم تأجير كافة الوحدات المكتبية في البرج بالفعل خلال الربع الثالث من عام 2022، مما يعكس أهمية المشروع كوجهة رئيسية جاذبة للمستثمرين الدوليين. ومن المتوقع أن يتم تسليم الوحدات المكتبية التي تمتد على ارتفاع 22 طابقاً من البرج في يونيو 2023.

من جانبه أعرب السيد أليستر ماكميلان، الشريك الإداري لمجموعة «بي إس بي جي»، عن سعادته بالشراكة الجديدة مع مركز دبي للسلع المتعددة وبالثقة التي منحها المركز للمجموعة من أجل تصميم وتسليم المرحلة الثانية من المخطط الرئيسي لمنطقة «أبتاون دبي»، قائلاً: «نحن متحمسون للغاية لشراكتنا الجديدة مع مركز دبي للسلع المتعددة، ويسعدنا أن نعمل معاً على هذا المشروع التجاري الواعد الذي يحظى بأهمية كبرى مع اقتراب المخطط الرئيسي لمنطقة أبتاون دبي من الانتهاء».

وأردف السيّد أليستر قائلاً: «لقد أصبحت منطقة أبتاون دبي التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة واحدة من المجتمعات متعددة الاستخدامات النابضة بالحياة والزاخرة بالنشاط الاقتصادي والتجاري في إمارة دبي. ومن خلال خبرتنا الواسعة في مجال التصميم ومعرفتنا الفنية المتعمقة، سوف نتمكن من دعم مركز دبي للسلع المتعددة في تحقيق رؤيته الخاصة بهذا المشروع المستقبلي الضخم متعدد الاستخدامات».

من المقرر أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل الخاصة بالمرحلة الثانية من منطقة «أبتاون دبي» مع تقدّم العمل في المشروع، بدءاً من مرحلة التصميم المبدئي وصولاً إلى مرحلة الإنشاء.

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