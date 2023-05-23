«نيويورك تايمز»: دالاس تمشي على خطى دبي في افتتاح المطاعم الفاخرة

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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ذكرت «نيويورك تايمز» أن «دالاس»، أكبر مدينة من ناحية المساحة في ولاية «تكساس» الأمريكية، تتقفى أثر دبي في افتتاح المطاعم الفاخرة. ونشرت الصحيفة أمس تقريراً بعنوان «دالاس هي دبي الجديدة في استقطاب رواد المطاعم من الأثرياء».

واستعرض تقرير الصحيفة الأمريكية، عدداً من أبرز المطاعم بالغة الفخامة التي تقدم لروادها أطباقاً باهظة الثمن من اللحوم والمأكولات البحرية، ليتجاوز سعر الوجبة الواحدة 90 دولاراً. وأفادت «نيويورك تايمز» بأن عدد المليونيرات في «دالاس» يبلغ 92.300 مليونير، بينما يعيش في المدينة 18 مليارديراً، بحسب إصدار سنة 2022 من تقرير «أغنى مُدن العالم»، الصادر عن شركة «هنلي أند بارتنرز» البريطانية المتخصصة في استشارات الثروة. وأضاف التقرير إن تعدد مظاهر الثراء والفخامة في «دالاس» يجعل منها الإصدار الأمريكي من دبي.

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