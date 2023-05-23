المصدر: دبي - سيد صالح

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وصفت «لوموند» دبي بأنها المركز العالمي الجديد للشركات والكيانات التجارية المملوكة لعائلات.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية في تقرير أن دبي باتت مركزًا رئيساً للتجارة والأعمال ونموذجاً للنجاح للعديد من المستثمرين ورجال الأعمال، بفضل ما تمتلكه من مميزات عدة، من أهمها: بنية تحتية مبتكرة، حوكمة استباقية تدعم الأعمال التجارية، وبيئة قانونية شفافة وآمنة.

وأضافت أن دبي تهدف إلى أن تصبح مركزاً للشركات والمكاتب العائلية، مدفوعة بنموها المستدام وتوفيرها آفاقاً قوية للنمو المالي.

ولفتت «لوموند» إلى أن الإمارات أصدرت في يناير الماضي قانوناً جديداً يهدف إلى تحسين هيكل حوكمة الشركات وتعزيز الشركات العائلية في المنطقة، ما يوفر لها الإطار القانوني اللازم للعمل بثقة، ويضمن نموها المستدام، ومن ثمّ يمنحها الوسائل للمساهمة بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني، موضحةً أنه في غضون عشر سنوات، من المفترض أن ينتقل ما يقرب من 918 مليار يورو إلى الجيل التالي داخل هذه الشركات العائلية، لذلك كانت هناك حاجة ملحة لتزويدهم بدعم مخصص وموحد.

«لوموند»: دبي المركز العالمي الجديد للشركات العائلية

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