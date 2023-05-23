انطلاقة قوية لمدينة إكسبو دبي مركزاً للأعمال بانضمام شركات كبرى

المصدر: دبي - البيان

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رحبت مدينة إكسبو دبي بباقة من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية الرائدة من قطاعات متنوعة ستتخذ عنواناً جديداً لها في مجتمع الأعمال الشامل والمبتكر والمتنامي والذي يقدم مجموعة متميزة من خدمات المناطق الحرة، وبحلول سبتمبر المقبل يصل عدد موظفي هذه الشركات إلى 3000.

ومن الشركات التي سيكون لها مقر في مدينة إكسبو دبي: موانئ دبي العالمية، وطيران الإمارات، وسيمنس للطاقة، وسيمنس إندستريال، ومجموعة تيرمينوس، وشركة إنجي العالمية، وغراتيا للاستشارات.

وسيتحول عدد من أجنحة الدول إلى مقار لمؤسسات مثل الجناح الفنلندي الذي سيصبح مقراً لشركة فين غلف، والجناح الأسترالي الذي سيصبح مركز علوم البيانات والاكتشاف والابتكار بجامعة ولونغونغ، كما سيستمر الجناح الصيني في دعم تطوير شراكات الأعمال والتجارة بين الإمارات والصين.

وتوفر مدينة إكسبو دبي نقطة انطلاق للشركات للتوسع والنمو، وتقدم منصة متميزة ضمن بيئة رقمية ومادية تعزز التواصل وتشجع تبادل المعارف والخبرات، ما يدعم التعاون عبر القطاعات في مجالات مثل الصناعات الإبداعية والتعليم والابتكار والتنقل.

3000 موظف يبدؤون العمل بمدينة إكسبو دبي في سبتمبر

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