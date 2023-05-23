«آي إف إس» تعرض حلولاً مبتكرة بمعرض عالم الاتصالات بدبي

المصدر: (دبي - البيان)

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تشارك آي إف إس IFS، الشركة العالمية للبرمجيات المؤسسية السحابية، بمعرض عالم اتصالات الشرق الأوسط 2023 الذي يقام يومي 30 و31 مايو 2023 في مدينة جميرا بدبي. وتستعرض الشركة خلال الفعالية حزمة حلولها المبتكرة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وقال ماركوس بيرسون، مدير شؤون قطاع الاتصالات العالمي لدى آي إف إس: تشهد تقنيات الجيل الخامس نمواً سريعاً وتوجهاً نحو البنية السحابية، ما أدى إلى نمّو ملموس في الأصول وإنترنت الأشياء. وسيقدم ماركوس بيرسون عرضاً خلال الفعالية يتحدث فيه عن «تطور الخدمات الميدانية القائمة على الذكاء الاصطناعي: كيفية تعزيز الأصول والأيدي العاملة والمشاريع بشكل يرفع الكفاءة التشغيلية، ويتيح التفوق في تقديم الخدمات».

ويتضمن عرضه كذلك الحديث عن دور آي إف إس الهام في تمكين عدد من كبرى العلامات التجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تحسين كفاءة العمليات والمهندسين الميدانيين، ورفع الأرباح، وتوفير تجربة أفضل للمستخدمين. كما يتطرق العرض إلى دور الشركة في تمكين مزودي خدمات الاتصالات ومزودي البنية التحتية في القطاع كي يعملوا على إدارة أصوله ومواردهم من منصة موحدة ومبتكرة.

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