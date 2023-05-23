«فورتريس مانجمنت» و«مبادلة» تستحوذان على «فورتريس للاستثمار»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت مجموعة فورتريس مانجمنت، وشركة مبادلة للاستثمار، من خلال شركة مبادلة كابيتال المملوكة لها بالكامل والمتخصصة في إدارة الأصول، توصلهما لاتفاق نهائي تستحوذان بموجبه على 90.01 % من حصة فورتريس، التي تملكها حالياً شركة سوفت بانك قروب كورب، المالكة لفورتريس منذ 2017.

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة، والتي يخضع إتمامها لاستيفاء الشروط والحصول على الموافقات النظامية المعتادة. ومن المتوقع أن تمتلك إدارة فورتريس حصة قدرها 30 % في الشركة بعد اكتمال الصفقة وأن تستحوذ على فئة أسهم تمنحها الحق في تعيين أغلبية مقاعد مجلس الإدارة. أما مبادلة كابيتال، والتي تملك حالياً حصة قدرها 9.9 % في فورتريس من خلال صندوقي الأسهم الخاصة 2 و3، فستستحوذ على 70 % من حصص فورتريس.

وستواصل فورتريس القيام بدور مدير استثمار مستقل تحت الاسم التجاري لفورتريس. ومن المتوقع أن تتمكن فورتريس، بموجب ترتيبات الملكية المشتركة الجديدة، من تحقيق قيمة كبيرة للمساهمين فيها من خلال تعزيز موقعها في مجال الاستثمارات البديلة، خصوصاً الائتمان والعقارات في أسواق الاستثمارات العامة والخاصة، حيث تدير حالياً أصولاً تبلغ قيمتها 46 مليار دولار نيابة عن أكثر من 1,900 من المستثمرين المؤسسيين والعملاء الخاصين.

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