«الخليج للملاحة» و«تعاونية الاتحاد» يقودان مكاسب 15 شركة في سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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أضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 18 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي في ختام أولى جلسات الأسبوع، مدعومة بإعلان الشركات المدرجة عن نتائج قوية للربع الأول 2023.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.31 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة إلى 3.33 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.71 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و621.28 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. وحقق السوقان مجمل 21.2 ألف صفقة شملت 522.43 مليون سهم وتوزع مجمل الأسهم المتداولة بواقع 325.6 مليون سهم في سوق أبوظبي و196.8 مليون سهم في سوق دبي.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.14% إلى مستوى 3549.3 نقطة، أمس، وقاد سهما «الخليج للملاحة» و«تعاونية الاتحاد» مكاسب 15 شركة في سوق دبي، وارتفعا بنسبتي 9.5% و7.1% على التوالي.

وقفز سهم الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين – تكافل بنسبة 14.8% بالحد الأقصى، وشهد سوق دبي المالي ارتفاع أسهم أمان 7.76%، وشعاع 7.714%، وإمباور 2.3%. واستحوذ «الخليج للملاحة» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 151.55 مليون درهم، تلاه «مصرف عجمان» جاذباً نحو 43.9 مليون درهم، ثم «ديوا» بسيولة جاوزت 41.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.51% إلى 9527.42 نقطة، بدعم الأسهم القيادية، وقفز سهم أسمنت الفجيرة 10.9%، مغلقاً عند سعر 0.409 درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم إشراق للاستثمار 9.7%، وملتيبلاي 5.5%، وألفا ظبي القابضة 5.4%، والصير للمعدات 5.2%، وإي آند 3.7%.

واجتذب سهم «العالمية القابضة» سيولة جاوزت 242.5 مليون درهم، تلاه «ملتيبلاي» جاذباً أكثر من 94.4 مليون درهم، فيما بلغت سيولة «ألفا ظبي القابضة» 85.5 مليون درهم.

سيولة

وبلغ مجمل السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.74 مليار درهم بختام جلسة أمس توزعت بين 1.33 مليار درهم في سوق أبوظبي و412.9 مليون درهم في سوق دبي.

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