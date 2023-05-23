4 معارض كبرى تنطلق في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم في دبي 4 معارض كبرى هي: معرض الفنادق، ومعرض إندكس الدولي للديكور والتصميم الداخلي، ومعرض ووركسبيس، الفعالية الرائدة في مجال تقنيات أماكن العمل، إضافة إلى مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2023» مما يوفر للزوار منصة شاملة، لاستكشاف مجموعة متكاملة من خيارات التكنولوجيا والتصميم والضيافة العالمية.

وتقام فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2023» في دبي اليوم، ويستمر يومين في أرض المعارض بمركز دبي التجاري العالمي، بتنظيم مشترك بين جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي وشركة تيرابين العالمية لتنظيم المؤتمرات، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر هذا العام الإعلان عن النسخة المحدثة من الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي 2023 التي تهدف إلى تفعيل وتعزيز التعاون العربي المبني على المعرفة الرقمية، وتطوير البنى التحتية التكنولوجية والتشريعية. ويُعد المؤتمر والمعرض الأكبر في الشرق الأوسط في مجال الاقتصاد الرقمي ويشارك فيه 500 شركة دولية.

ويفتح معرض الفنادق في دبي، الفعالية التجارية الأبرز بقطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أبوابه في مركز دبي التجاري العالمي، لاستعراض أحدث الابتكارات والتوجهات والفرص المتاحة في قطاع الفنادق المزدهر في منطقة الخليج العربي.

ويستمر المعرض لثلاثة أيام، ويوفر منصة مميزة للمتخصصين في القطاع وأصحاب الفنادق والمطورين والموردين، لإقامة شراكات فاعلة، والاطلاع على الأفكار والرؤى في قطاع الضيافة، الذي يشهد نمواً لافتاً على مستوى المنطقة.

وتقام فعاليات المعرض بين 23 و25 مايو الجاري، يستضيف خلالها أكثر من 400 جهة عارضة، يؤكد حضورها استمرار دور المعرض بوصفه من أبرز الفعاليات على مستوى القطاع في الشرق الأوسط، حيث يوفر منصة مثالية، تساعد قادة القطاع على عقد صفقات مجزية، والتواصل مع نخبة من المهندسين المعماريين والمصممين والمشترين والمطورين والموزعين.

ويشير أحدث تقارير شركة ألبن كابيتال حول قطاع الضيافة في دول الخليج العربي إلى توقعات بأن تستعيد المنطقة معدلات النمو المسجلة قبل الأزمة الصحية العالمية، وذلك عند إصدار الأرقام الاقتصادية الخاصة بعام 2022 في وقت لاحق من هذا العام، ويتوقع التقرير تسجيل معدل نمو على أساس سنوي يبلغ 74.8%، ما يعادل عوائد تقدر بـ 26.3 مليار دولار أمريكي في عام 2022، كما يشير التقرير إلى استمرار توسع القطاع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.6 % حتى عام 2026، مدفوعاً بالموقع الاستراتيجي لدول الخليج العربي، والبنية التحتية عالمية المستوى والمبادرات الطموحة، ضمن قطاع السياحة.

ويستعرض معرض الفنادق مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والتقنيات المبتكرة المصممة لتلبية المتطلبات المتنامية لقطاع الفنادق العصرية، ومن المتوقع أن يشهد المعرض مشاركة أكثر من 13 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم، ليتيح لهم الاطلاع على أحدث الحلول المبتكرة، والتواصل مع قادة القطاع واكتساب المعارف القيمة، من خلال جلسات المؤتمر وورش العمل التفاعلية.

إندكس

كما تنطلق اليوم فعاليات معرض ومؤتمر إندكس، الملتقى الأبرز لقطاعي التصميم الداخلي والتجهيزات، وعلى مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور أبرز خبراء التصميم الداخلي ومطوري الفنادق وتجار التجزئة ومقاولي التجهيزات مع المشترين الإقليميين من قطاعات الفنادق والسكن والتجارة والتجزئة.

وبالتزامن مع معرض إندكس ينطلق اليوم معرض ووركسبيس، ويهدف إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات، التي ترتقي بتجربة الموظفين، حيث يوفر لخبراء القطاع منصة، لمناقشة مستقبل أماكن العمل وتبادل وجهات النظر حولها، وإحداث التغييرات اللازمة عليها، ويقام على هامش الفعاليتين أربعة مؤتمرات رئيسية خاصة، تشمل إندكس ديزاين توكس ومنتدى ريادة التجزئة.

وتغطي محادثات إندكس ديزاين توكس موضوعات مثل تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالتصميم وتطور عالم الميتافيرس في مجال التصميم.

ومن جانبه قال فراس الصحن، المؤسس المشارك ومدير قسم التصميم في شركة فور سبيس: «يمثل استخدام الذكاء الاصطناعي توجهاً متنامياً في قطاع التصميم، حيث يساعد المصممين على تبسيط سير العمل وأتمتة المهام المتكررة، واتخاذ قرارات مدروسة في تصاميمهم، وتسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلة نوعية في مجال التصميم».

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