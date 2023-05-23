«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تنطلق الجمعة في دبي

المصدر: دبي - البيان

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يستعد عشاق التسوق لخوض تجربة مميزة، خلال عطلة نهاية الأسبوع مع انطلاق فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، خلال الفترة من 26 حتى 28 مايو الجاري، حيث تقدم مراكز التسوق والمتاجر المشاركة تخفيضات تصل إلى 90% على المنتجات من العلامات التجارية المحلية، والعالمية الرائدة في مراكز التسوق في المدينة.

وتوفر «3 أيام من التخفيضات الكبرى» منتجات الموضة والأزياء والجمال والأثاث والإلكترونيات، وغيرها من المنتجات، التي تقدمها أكبر العلامات التجارية مثل كيكو ميلانو وسيفورا، وباث أند بادي ووركس، و1915 من أحمد صديقي، وريفولي، وهومز آر آس، وإيكيا، وجاشنمال، وماركس أند سبنسر، ولاكوست، وبيتر لايف، وشرف دي جي، وألدو، والجابر للنظارات، وغيرها من العلامات التجارية، وتتضمن مراكز التسوق والوجهات المشاركة في هذه الفعالية: مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة، ودبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا، ونخيل مول، وابن بطوطة مول، وسيركل مول، وميركاتو مول، وتاون سنتر، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وبلوواترز، وسيتي ووك، وذا آوتلت فيليدج، والعديد من مراكز التسوق الأخرى.

وإلى جانب الحصول على تخفيضات كبرى هناك فرصة لربح جوائز مميزة، حيث يمكن لأعضاء برنامج «شير» (SHARE) من مجموعة ماجد الفطيم المشاركة في «مليونير شير خلال التخفيضات الكبرى» للفوز بمليون نقطة شير، من خلال إنفاق 300 درهم أو أكثر في عملية شراء واحدة أو عمليات شراء عدة، ومن ثم مسح الإيصالات إلكترونياً عبر تطبيق SHARE للدخول تلقائياً في السحب، وسيتم الإعلان عن اسم الفائز في 5 يونيو.

ويمكن الفوز، أيضاً، بنقاط إضافية عبر برنامج Tickit، من خلال إنفاق 200 درهم أو أكثر في أحد منافذ البيع بالتجزئة المشاركة في البرنامج للدخول في السحب على الجائزة الكبرى، حيث يحصل فائز واحد على 50.000 نقطة تيكيت، بقيمة 50.000 درهم، ويمكن الاطلاع أكثر على البرنامج، عبر زيارة الموقع الإلكتروني: Gettickit.com أو صفحة Tickit على فيسبوك.

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