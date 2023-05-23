«داماك» تعزز مبادئ الاستدامة ومعايير البناء

المصدر: (دبي - البيان)

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خطت داماك للتنمية العقارية، خطوةً إضافية نحو تعزيز التزامها بالاستدامة وممارسات البناء المستدامة من خلال شراكتها مع «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء». وبعد أن نالت عضوية المجلس، ستعمل داماك بشكلٍ وثيق معه لتعزيز جهود الاستدامة ومعايير البناء الأخضر في قطاع التطوير العقاري في دولة الإمارات.

وقال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك: «بصفتنا شركة فاعلة ومؤثرة في المجتمع وفي إطار النمو المستدام لاقتصاد دولة الإمارات، يقع على عاتقنا مسؤولية تبني أفضل الممارسات البيئية والمستدامة بما يتماشى مع أهداف الدولة وسعيها الدؤوب لتأمين مستقبلٍ أفضل للأجيال المقبلة. نتفهم، في داماك، الحاجة الملحة إلى الالتزام بمعايير وممارسات البناء الأخضر، لذا نحرص بشدة على تبني أفضل الممارسات المستدامة وتطبيقها في مختلف مشاريعنا».

وكانت «داماك» قد انضمت قبل نحو عام إلى «المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء» (USGBC)، الذي يضم أفضل الشركات العاملة في قطاع البناء، ويهدف إلى تغيير طريقة تصميم المباني وبنائها وتشغيلها.

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