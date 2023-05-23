افتتاح «سي وورلد» أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية بالمنطقة

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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احتفلت مدينة «سي وورلد جزيرة ياس في أبوظبي»، أمس، بافتتاحها الرسمي، وتستقبل الجمهور اعتباراً من اليوم، لتصبح أكبر مدينة مغطاة بالكامل على مستوى العالم وأول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط. شهد الحفل الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومحمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة ميرال، وسكوت روس رئيس مجلس إدارة «سي وورلد باركس آند إنترتينمنت»، ومحمد الزعابي الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال، وعدد من المسؤولين الحكوميين والسفراء. وتضمّن الافتتاح حفلاً أحياه النجم حسين الجسمي والمغنية الأسكتلندية ريد، مع فرقة أوركسترالية مؤلفة من 120 عازفًا وعازفة.

5 طوابق

وأكد محمد الزعابي في لقاء مع الصحافيين على هامش الافتتاح، أن «سي وورلد» تعتبر المدينة الأكبر على مستوى العالم كمدينة مغطاة بالكامل، والأولى على مستوى الشرق الأوسط وهي أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية تحمل علامة «سي وورلد» يتم تأسيسها خارج الولايات المتحدة. وتضم 5 طوابق داخلية بمساحة إجمالية تبلغ 183 ألف متر مربع، وتأخذ الضيوف في رحلة استكشافية مفعمة بالمرح والمعرفة عبر عوالمها الثمانية الغامرة».

وأوضح أن المدينة بها 100000 حيوان من شتى أنحاء العالم. وتستخدم 60 مليون لتر مياه وبها أكبر حوض مائي للحياة البحرية به نحو 25 مليون لتر مياه ويعيش به أكثر 68000 ألف كائن بحري ويعتبر «الاكواريوم » الرئيسي. ويعمل في المدينة نحو 1000 موظف، مشيراً إلى أن شركة ميرال تستهدف الوصول إلى 400 مواطن بكل المدن الترفيهية في جزيرة ياس. وأكد أن المدينة تضم 60 عالماً من شركة «سي وورلد باركس» الأمريكية يعيشون في الإمارات.

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