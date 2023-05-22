130 مليون درهم كلفة «جاردن ريز يدنس» في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت شركة «الإمارات العقارية» للتطوير لعقاري في عجمان عن إنجاز نسبة 12 % من مشروع برج «جاردن ريز يدنس» السكني في مدينة الإمارات بعجمان والمطروح لبيع الوحدات السكنية للتملك الحر، ويأتي تنفيذ البرج السكني الجديد ضمن مشاريع التطوير العقاري التي تنفذها الشركة لرفد السوق العقاري بأبراج سكنية مميزة تلبي رغبات المستثمرين في امتلاك شقق سكنية مميزة، إضافة إلى تقديم تسهيلات في عملية الدفع.

فرصة استثمارية

وقالت حنان جانحو المدير التنفيذي لشركة «الإمارات العقارية»، إن المشروع عبارة عن برج سكني في مدينة الإمارات في إمارة عجمان ويتكون من 15 طابقاً تشمل 300 وحدة سكنية، كما أنه فرصة مميزة للمستثمرين، مشيرة إلى أنه تم طرح المشروع للبيع، ويضم غرفة وصالة وغرفتين وصالة ومن المتوقع تسليم المشروع في عام 2024.

وذكرت بأن أسعار بيع الوحدات السكنية تبدأ من 233 ألف درهم وتقديم طريقة دفع ميسرة للراغبين وذلك بدفع مبلغ 10 % دفعة أولى و7 سنوات خطة سداد بقية المبلغ المتبقي من قيمة الوحدة السكنية.

خطة

وأكدت المدير التنفيذي لشركة «الإمارات العقارية» سير العمل على قدم وساق في لإنجاز المشروع، لافتة إلى أنه تم إنجاز نسبة 12 % من البرج السكني، موضحة أن سير العمل وفق الخطة الموضوعة لإنجاز المشروع في وقته المحدد.

وأشارت إلى أن شركة «الإمارات العقارية» تعمل جاهدة في سبيل توفير مشاريع سكنية متنوعة منها الشقق السكنية والفلل وتقديم تسهيلات في عملية دفع الأقساط الخاصة بالوحدات السكنية، كما يتم اختيار مواقع مميزة بها الخدمات الأساسية التي تخدم السكان بعد اكتمال العمل في المشروع، إضافة إلى وضع تصاميم هندسية تراعي راحة السكان وسعادتهم.

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