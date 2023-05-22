مبادرة سيتي سكيب واير تنطلق في دبي بمشاركة 110 سيدات أعمال

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت إنفورما ماركتس، الجهة المنظمة لمعارض سيتي سكيب العقارية منصة العقارات الأبرز في دبي، عن انطلاق مبادرة سيتي سكيب واير، المنصة الرائدة التي تهدف إلى مساعدة السيدات على تطوير مسيرتهن المهنية في مجال العقارات والوصول إلى مزيد من فرص الأعمال، في دبي الأسبوع الماضي في فعالية حضرها ما يزيد على 110 من المشاركات.

ورحّبت ماجدة علي راشد، الرئيسة التنفيذية لقطاع التطوير العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الجهة الراعية للمبادرة، بالمشاركين في فعالية الإطلاق التي ركّزت على موضوعي الابتكار والاستدامة بشكل خاص. وشارك في الاجتماع فريق من الخبراء البارزين، ومنهم آنا سكيجين، الرئيسة التنفيذية لشركة فرانك بورتر؛ والمستشارة العالمية كيت باركر؛ وسارا هووردين، رئيسة قسم الشراكات لدى شركة ستيك، والتي يرجع إليها الفضل في التحول الكبير الذي يشهده القطاع. وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت هووردين: «جمعتنا المبادرة بسيدات من مختلف الأعمار والمناصب، ومنحتنا الفرصة التي نحتاجها لتطوير القطاع والانطلاق برحلتنا نحو التغيير».

وتناولت جلسات الحوار الأنماط غير التقليدية للاستثمار العقاري، ولا سيما بالتعليم والابتكار والاستدامة. واطلع المشاركون على الأنماط المبتكرة للاستثمار العقاري، ومنها الملكية الجزئية والعمل بشكل آمن لضمان نجاح الفرص الاستثمارية، والقيود المطبقة على الملكية أو الاستثمار العقاري لدى السيدات، وسبل مواكبة بيئة السياسات دائمة التغير في القطاع.

كما سلطت الجلسة الضوء على ضرورة تشجيع استخدام صناديق الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، في خطوة تدعم التوجه نحو الاستثمار بالاعتماد على تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن استخدام طائرات درون لخدمات التوصيل.

وأوصت الفعالية المشاركين بالتعاون بصورة وثيقة مع مشغلي خدمات التكنولوجيا العقارية والتكنولوجيا المالية، بهدف تطوير المشروعات المستقبلية والتركيز على الاستدامة والابتكار والوظائف المتنوعة في ما يتعلق بمتطلبات البناء، فضلاً عن منح حماية البيانات عند إدارة البوابات الأولوية.

وتعرّف المشاركون أيضاً إلى منصة إير دي إن إيه، التي تقدم مجموعة من الإحصاءات الدقيقة عن العقارات المخصصة للإيجار في أثناء العطلات وتلك المدرجة في منصة إير بي إن بي العالمية، وفي منصة دي إكس بي التفاعلية التابعة لدائرة الأملاك والأراضي في دبي، والتي توفر المعلومات المتعلقة بأنشطة الإيجار والشراء في دبي.

وركزت الحوارات على سبل تعزيز دور السيدات في القطاع العقاري، بالتشجيع على زيادة مستويات التنوع لتصل نسبة السيدات في المناصب القيادية إلى 30% بحلول سنة 2025. واستقطبت الدورة الأولى من مبادرة سيتي سكيب واير اهتماماً لافتاً دفع إنفورما ماركتس إلى إغلاق باب التسجيل في الفعالية قبل أسبوع من موعد الإطلاق. وأعرب المندوبون ممن سنحت لهم فرصة التسجيل والمشاركة عن إشادتهم الكبيرة بالفعالية.

ومن جانبها، قالت آني سالتزمان، مديرة شركة ماكوين فالي العقارية: «كانت الفعالية مذهلة بكل تفصيلاتها من دون أدنى شك، وسررت بلقاء هذه المجموعة من السيدات القائدات والتعرف إليهن من أجل التعاون في المستقبل، ولا سيما أنّهن يشكلن مصدر إلهام كبيراً بالنسبة لي».

ومن جهتها، قالت سيلفيا الداوي، مؤسسة شركة بروب ولوجي: «حظينا بيوم استثنائي ومملوء بفرص التعارف بالعديد من السيدات المذهلات في هذا القطاع. ورأيت في الفعالية فرصة ملهمة للقاء السيدات اللواتي يشاركنني الأفكار ذاتها والاطلاع على بعض الجوانب المبتكرة في الوقت الراهن».

وأشرف على تنظيم فعالية إطلاق منصة سيتي سكيب واير، التي اختتمت أعمالها بسلسلة من أنشطة التعارف السريعة، فريق استشاري بارز وضع استراتيجية تمتد عامين من شأنها المساعدة على تنفيذ برنامج توجيه ودورات تدريبية وفعاليات افتراضية وورش عمل، وإتاحة الوصول إلى فرص العمل لتعزيز التطور المهني إلى جانب إعداد قائمة بأبرز الشخصيات النسائية في القطاع للاحتفاء بصاحبات أفضل الإنجازات على مستوى القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

وبدورها، قالت أيلا إقبال، مديرة المؤتمر في مبادرة سيتي سكيب واير: «وضعت فعالية إطلاق مبادرة سيتي سكيب واير حجر الأساس لهذه المنصة التي ستزدهر في جميع أنحاء المنطقة بوصفها المجتمع الرئيس للسيدات في القطاع العقاري.

ويمكن لمجتمعنا الجديد التواصل والتطور عبر حساب المبادرة في منصة إنستجرام إلى جانب موقع إلكتروني وتطبيق خاص بها، فضلاً عن فعاليات الحضور الشخصي التي تقام كل ثلاثة أشهر. ونتطلع قدماً لانطلاق فعاليتنا الثانية في سيتي سكيب جلوبال في سبتمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض، حيث ستسهم في تعزيز مساعي تحقيق التنوع في هذا القطاع المهم».

وتحظى سيتي سكيب واير بدعم مؤسسة الإمارات للحلول العقارية وشركة قرقاش للتأمين، بصفتهما شريكين في رعاية الفعالية.

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