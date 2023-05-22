«لايف غلوبال» تتوسع في حلول رقمنة إدارة العمليات اللوجستية

المصدر: دبي - البيان

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طرحت شركة «لايف غلوبال» وهي منصة لحلول البرمجيات تقدم خدمات للمؤسسات والشركات المختلفة ومقرها الإمارات، نموذج أعمالها الجديد الشامل الذي يقدم مجموعة من الحلول والخدمات الشاملة المصممة لرقمنة وتوسيع نطاق الأعمال عبر صناعات مختلفة.

يتكون النظام البيئي الفريد لشركة «لايف غلوبال» من العديد من المنتجات والحلول الرقمية المتقدمة التي تعمل عبر سلسلة القيمة بأكملها - والتي تغطي النطاق الكامل من إنشاء الطلبات إلى الدفع ثم التسليم.

ويمكن للشركات الاستفادة من المنتجات والحلول السحابية سهلة الدمج للشركة لتنويع مصادر دخلها وتبسيط العمليات والمدفوعات، وتوسيع أسواقها وإدارة القوى العاملة، وتبسيط العمليات وتعزيزها، بالإضافة إلى تغطية متطلباتها اللوجستية.

وتمكن الحلول عملاء «لايف غلوبال» من توسيع نطاق متطلبات أعمالهم بسهولة أثناء تطورها وبناء نمو دائم من خلال دمج خدمات متعددة بفضل مزود حلول واحد فقط. فهذا لا يسمح لهم فقط بالتكيف بسرعة مع متطلبات السوق ودمج وظائف جديدة، ولكن أيضاً للتوسع في مجالات جديدة دون تعقيدات الاستعانة بالمصادر ودمج الحلول المتعددة.

وقال حسن حلس، الرئيس التنفيذي لشركة «لايف غلوبال»: تخطو «لايف» خطوات كبيرة في توسيع وجودها في جميع أنحاء المنطقة. من خلال تطوير واكتساب التقنيات المتطورة اللازمة لبناء مثل هذا النظام البيئي الشامل، فإننا نحدث ثورة في طريقة عمل الشركات. لقد ساهمت منصاتنا المبتكرة بالفعل في تحقيق الكفاءة وتوفير التكاليف والإيرادات للعديد من العلامات التجارية الرائدة في المنطقة، وهذا دليل على قوتنا وموثوقيتنا المثبتة على نطاق واسع.

وتعمل «لايف» حالياً في أكثر من 22 دولة حول العالم - مع التركيز في المنطقة، ولها مكاتب رئيسية في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومصر - وتخدم أكثر من 500 شركة ومئات الآلاف من العملاء. وتواصل «لايف غلوبال» ريادتها في تقديم حلول تحويلية تدفع الشركات في المنطقة نحو النجاح في السوق الديناميكي اليوم من خلال التزامها بالابتكار وتركيزها على العملاء.

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