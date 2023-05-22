مجموعة «ألف» تشارك في معرض الشارقة العقاري «إيكرس»

المصدر: الشارقة - البيان

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تشارك «مجموعة ألف» الشركة المتخصصة في مجال التطوير العقاري والتجزئة في إمارة الشارقة في معرض الاستثمار العقاري «إيكرس» 2023 الذي يقام خلال الفترة من 25 حتى 28 مايو الحالي في مركز إكسبو الشارقة.

وتأتي مشاركة «مجموعة ألف» لتسليط الضوء على مشاريعها الإستثنائية ومنها مشروع «الممشى الشارقة» ومشروع «حيّان» أحد أبرز المشاريع العقارية في إمارة الشارقة التي تعكس التزام المجموعة للارتقاء بقطاع الاستثمار في الشارقة، كما ستقدم المجموعة عروضاً حصرية لزوار المعرض مثل خطة دفع ميسرة عند الشراء والتملك الحر لجميع الجنسيات للمشاريع التابعة لها.

وأكدت المجموعة أن المعرض يشكل منصة مميزة لعرض التصاميم المبتكرة لمشاريعها ومفاهيمها الرائدة والتي تجسد مستقبل صناعة العقارات الإقليمية وتتطلع المجموعة من المشاركة في المعرض إلى الالتقاء بخبراء الصناعة والشركاء المحتملين والمستثمرين المميزين بما يحقق رؤية مجموعة ألف المشرقة لمستقبل العقارات في المنطقة مع التركيز على الاستدامة والابتكار وإثراء المجتمع.

ويقدم مشروع «الممشى الشارقة» الوجهة الأولى في المنطقة والممتد على مساحة 3 ملايين قدم مربعة مزيجاً متناغماً من المباني السكنية والمساحات المفتوحة والممرات الخالية من السيارات، ويضم المشروع مجموعة من متاجر البيع بالتجزئة والمقاهي الراقية، مما يوفر تجربة لا مثيل لها لسكانها وزوارها على حد سواء تلبي الخيارات السكنية الممتازة.

كما يقدم مشروع «حيَان» الذي بلغت تكلفته 3.5 مليارات درهم، والممتد على نحو 8.7 ملايين قدم مربعة، ويشمل 1882 وحدة سكنية موزعة على أربع مناطق مختلفة، تحتوي على مجتمع من الفلل المصممة بشكل فريد وسط الطبيعة، كما يضم أكبر بحيرة قابلة للسباحة في الشارقة وأراضي مخصصة للزراعة العضوية و 6 كم من مسارات الجري وركوب الدراجات.

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