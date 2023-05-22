زيادة الأسهم باكتتاب أدنوك للإمداد والخدمات إلى 19 % والطرح الخاص بالأفراد في الإمارات إلى 12 %

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) (أنها قد مارست، بصفتها المساهم البائع، حقها الوارد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات، في زيادة عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب العام الأولي لأدنوك للإمداد والخدمات العاملة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية البحرية، بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.

وستطرح أدنوك الآن 1,405,714,765 سهماً عادياً، أي ما يعادل 19 % من إجمالي رأس مال الشركة المصدر. وأعلنت أدنوك سابقاً أنها ستطرح 1,109,774,817 سهماً عادياً، تمثل 15 % من إجمالي رأس المال المصدر للشركة، حيث إن قرارها بزيادة حجم الطرح يستند إلى الطلب الكبير من المستثمرين في جميع الشرائح، ويعكس التزام أدنوك بتوفير بيئة تداول داعمة لأسهم الشركة بعد قبول الإدراج.

وبافتراض بيع جميع الأسهم في الطرح، يعني ذلك أن قيمة الطرح ستبلغ تقريباً من 762 مليون دولار أمريكي إلى 769 مليون دولار (2.80 مليار درهم إلى 2.83 مليار رهم). من المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي الخميس 25 مايو.

وقال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في مجموعة أدنوك: سعداء بالإعلان عن زيادة عدد الأسهم المعروضة في الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، والذي من المتوقع أن يكون ثاني أكبر طرح هذا العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى الآن، مما يمثل إنجازاً بارزاً آخر ضمن برنامج أدنوك لخلق وتعزيز القيمة.

ويعكس الإقبال والطلب الكبيران من المستثمرين من جميع الشرائح الاهتمام الواسع من مجتمع الاستثمار المحلي والإقليمي والعالمي، آفاق النمو القوية لشركة أدنوك للإمداد والخدمات ودورها المحوري في تمكين دولة الإمارات وأبوظبي من توفير إمدادات موثوقة من الطاقة للعالم ودفع جهود الحد من انبعاثات القطاع البحري في الدولة، ومن المتوقع أن يكون الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات الإدراج التاريخي المقبل في أبوظبي، مما يرسخ مكانة أدنوك كمحفز رئيسي لجذب واستقطاب مجموعة متنوعة من رؤوس الأموال العالمية، وتعزيز نمو وتوسع سوق المال المحلي«.

كما قرر المساهم البائع، وفقاً لحقه الوارد في نشرة الاكتتاب في الإمارات، زيادة حجم الشريحة الأولى (المخصصة للمكتتبين في الشريحة الأولى كما هو معرّف في نشرة الاكتتاب في الإمارات) من 9 % إلى 12 % (تمثل 168,685,772 سهماً عادياً).

حجم الشريحة الثالثة في الطرح (المخصصة لموظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات والموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها) تمثل 3 في المئة (بما يعادل 42,171,443 سهماً عادياً)، أما النسبة المتبقية والبالغة 85 في المئة من الطرح (والتي تمثل 1,194,857,550 سهماً عادياً) فقد تم حجزها للمستثمرين في الطرح الخاص بالمستثمرين المحترفين.

وتبقى فترة الاكتتاب في الطرح العام دون تغيير وستستمر حتى: 23 مايو 2023 كجزء من الاكتتاب العام في دولة الإمارات بالنسبة لـ(أ) الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات؛ (ب) موظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات؛ و(ج) الموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، (يُشار إليهم مجتمعين فيما بعد»الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات«)؛ كما تبقى حتى 24 مايو للمستثمرين المحترفين والمستثمرين الآخرين في بعض البلدان، بما فيها دولة الإمارات»الطرح الخاص بالمستثمرين المحترفين".

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لكل سهم من خلال عملية البناء السعري، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الخميس 25 مايو 2023. ومن المتوقع الانتهاء من عملية الطرح وقبول الإدراج يوم الخميس 1 يونيو 2023، رهناً بأوضاع السوق المواتية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات بما في ذلك موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية على قبول الإدراج وتداول أسهم الطرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

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