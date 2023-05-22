بورصة دبي للماس تعرض قطعتين نادرتين من الأحجار الكريمة

المصدر: وام

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استضاف مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة العاملة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عرضاً استثنائياً في بورصة دبي للماس كشف خلاله النقاب عن قطعتين فريدتين ونادرتين من الأحجار الكريمة وذلك بالتعاون مع دار "سوذبي". ستكون المحطة القادمة لهذه الأحجار الكريمة في مزاد في مدينة نيويورك يوم 8 يونيو.

وتعد "ذي استريلا دي فيورا" – ياقوتة نادرة تزن 55.22 قيراط ونظرا لأنها أكبر وأغلى حجرة ياقوت تظهر في مزاد علني فإنه من المتوقع أن تتجاوز قيمتها الـ 30 مليون دولار.

واستضافت بورصة دبي للماس في مركز دبي للسلع المتعددة عرض هذه القطعة الخام خلال شهر سبتمبر 2022.. فيما تعد "ذي إترنال بينك" – أكثر ماسة وردية براقة في السوق ومن المتوقع أن تتجاوز قيمتها الـ 35 مليون دولار.

وشهدت دولة الإمارات نموا قويا بنسبة 17 في المئة على أساس سنوي في قيمة الماس المتداول خلال العام 2022 بقيمة إجمالية بلغت 37.4 مليار دولار للماس الخام والمصقول.

وجاء هذا النمو مدفوعا بنمو بنسبة 42 في المئة ضمن فئة الأحجار المصقولة ومواصلة تحقيق زخم قوي في نمو تجارة الأحجار الخام بنسبة 7 في المئة.

وتتطلع دبي الآن بشكل متزايد إلى دعم صناعة الأحجار الكريمة الملونة وإضافة قيمة إليها.. واستضافت بورصة دبي للماس مؤخرا مناقصات مع شركات عاملة من بينها مجموعة بيلمونت وبوناس وشركاه وفورا جيمز وشركة جريزلي للتعدين.

وقالت فريال أحمدي الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة إن دبي تجتمع فيها كافة المقومات التي تجعلها في مكانة استثنائية فهي واحدة من أكبر مراكز التجارة العالمية في صناعة الأحجار الثمينة وليس هناك مكان أفضل من الإمارة للكشف عن مثل هذه الأحجار الثمينة والفريدة من نوعها وتزداد مكانة الإمارة رسوخا وقوة في تجارة الماس وبموازاة استضافة مجموعة واسعة من مناقصات الأحجار الملوّنة خلال العام الجاري فإننا بذلك نمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز مكانة دبي على خارطة تجارة الأحجار الكريمة الملونة.

من جانبها، أعربت كاتيا نونو بويز رئيسة دار "سوذبي" في دولة الإمارات عن فخرها باختيار دبي موقعا لاستضافة عرض هاتين القطعتين النادرتين بين جدران صالات عرضنا.

وقالت: سنواصل مساعينا المبذولة في ترسيخ مكانة دار "سوذبي الإمارات" وجهة رئيسية لاستضافة عرض أندر وأغلى الماسات والأحجار الكريمة عالميا هنا في منطقة الشرق الأوسط وعقب النجاح الكبير الذي حققناه خلال موسم الخريف الماضي بعد عرضها كحجرة خام نادرة بزنة 101 قيراط فنحن سعداء بعرض حجرة الياقوت "ذي استريلا دي فيورا" زنة 55.22 قيراط في حلتها وتصميمها الجديدين والتي عادت بزخم كبير إلى مركز دبي للسلع المتعددة باعتبارها أكبر وأغلى قطعة ياقوت في العالم.

من جهته، ذكر ديف شيتي المؤسس والرئيس التنفيذي لدى شركة "فورا جيمز" أن دبي تتمتع بموقع مثالي يشكل حلقة وصل بين الشرق والغرب وهو ما يتيح لشركات الأحجار الكريمة مثل فورا جيمز فرصة استثنائية للوصول إلى الأسواق العالمية ناهيكم عن بنيتها التحتية المتطوّرة التي توفرها لتجارة الأحجار الكريمة وهو ما يعزز دورنا موردا رائدا للأحجار الملونة على خارطة التجارة الدولية.

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