قرار لـ«هيئة الأوراق المالية» لتنظيم عمل مشغل منصة الأصول الافتراضية

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن تنظيم مشغل منصة الأصول الافتراضية. وأوضح القرار، الذي أصدره محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أن أحكامه ستسري على تنظيم مشغل منصة الأصول الافتراضية في الدولة.

وعرف القرار مشغل منصة الأصول الافتراضية بأنه الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة لتنظيم التعامل في الأصول الافتراضية من خلال منصة الأصول الافتراضية. وذكر القرار أن الأصول الافتراضية هي تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقمياً، ويمكن استخدامها لأغراض الاستثمار، ولا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية أو الأوراق المالية أو غيرها من الأموال.

وأوضح القرار أنه لا يجوز تداول الأصل الافتراضي في الدولة إلا بعد قبوله في القائمة الرسمية للأصول الافتراضية لمشغل منصة الأصول الافتراضية المرخص من قبل الهيئة و/ أو السلطة المختصة وتسجيل الأصل الافتراضي لدى الهيئة.

ويتولى المشغل جميع المهام المرتبطة بتشغيل المنصة وأنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية، ويلتزم في هذه الحالة بكل التزامات مزودي خدمات الأصول الافتراضية المحددة في كتيب القواعد الخاصة بالأنشطة المالية.

ويجوز لمشغل منصة الأصول الافتراضية الاكتفاء بتشغيل المنصة دون مزاولة أي من أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية الأخرى، ويلتزم في هذه الحالة بالتزامات مشغل منصة الأصول الافتراضية الواردة في القرار، كما يلتزم المشغل بتسجيل الأصل الافتراضي المقبول لديه في القائمة الرسمية لدى الهيئة قبل البدء بتداوله وفقاً للنموذج المعد لذلك من الهيئة، كما يجوز لمشغل المنصة استيفاء الرسوم التي يراها مناسبة والمتعلقة بالأصول الافتراضية، وعضوية مزودي خدمات الأصول الافتراضية لديه، وللهيئة الرقابة على الرسوم لضمان حسن تطبيقها، ولها إلزام مشغل المنصة بتعديل هذه الرسوم في الأحوال التي تستوجب ذلك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز