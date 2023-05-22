مليارا درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من ملياري درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 574 مبايعة بقيمة 1.76 مليار درهم منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 451.55 مليون درهم و529 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.31 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 83 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 62 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 3 بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 140 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 31 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 69 مليون درهم بمنطقة جزر العالم كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 61 مليون درهم في منطقة جزر العالم وأخيرا مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة الوصل.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 83 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 59 مبايعة بقيمة 244 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 275.8 مليون درهم منها 20 رهنا للأراضي بقيمة 122.57 مليون درهم و90 رهنا للفلل والشقق بقيمة 153.23 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 93 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 28 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 41.02 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 27 مليون درهم وأخرى في منطقة جميرا الثانية بقيمة 4 ملايين درهم.

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