هيئة الأوراق المالية واتحاد المصارف يدعمان إدارة الأصول

المصدر: البيان

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عقدت الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعاً مع جمال صالح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، لمناقشة تعزيز أوجه التنسيق والتعاون بين الهيئة واتحاد مصارف الإمارات، بهدف دعم وتشجيع صناعة إدارة الأصول المحلية، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة لشركات إدارة الاستثمار ومزودي خدمات الصناديق المحترفين، بما يؤدي إلى إحداث طفرة ملموسة في صناعة إدارة الأصول المحلية.

تناولت أجندة الاجتماع مناقشة العديد من آليات التعاون الاستراتيجي المشترك بين الهيئة واتحاد مصارف الإمارات، حيث أكد اتحاد المصارف أن استراتيجيته كونه ممثلاً للبنوك والمصارف العاملة في الدولة تتوافق مع استراتيجية الهيئة لجعل دولة الإمارات مركزاً لإدارة الأصول والثروات.

وأسفر الاجتماع عن اتفاق الهيئة واتحاد مصارف الإمارات على تكوين لجنة مشتركة للتعاون والتنسيق المستمر في ما يخص التطورات التشريعية والاتجاهات التطويرية، التي ترتبط بقطاع إدارة الأصول والقطاع المالي بالدولة.

كما اتفق الجانبان على وضع خطة عمل مشتركة لاتخاذ خطوات تنفيذية للنهوض بقطاع إدارة الأصول المحلية، وتشجيع البنوك والمؤسسات المالية نحو تأسيس كيانات محلية لمزاولة أنشطة إدارة الأصول بالدولة.

وتضمنت أجندة الاجتماع التعاون المشترك في مجال تبادل الأبحاث والدراسات التي سيتم إعدادها في مجال إدارة الأصول، وتنظيم ملتقى مشترك للترويج لقطاع إدارة الأصول بدولة الإمارات، بهدف استقطاب الكيانات الأجنبية لتأسيس أعمالها بالدولة، بالإضافة إلى التعاون في ما يخص دعم صناديق الاستثمار الخضراء والمستدامة والترويج لها، وتشجيع المؤسسات المالية على التوجه نحو تأسيس تلك النوعية من الصناديق الاستثمارية.

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