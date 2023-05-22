«ماجد الفطيم» تُطلق معهد تجارة التجزئة في الرياض

المصدر: الرياض - البيان

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أطلقت شركة «ماجد الفطيم»، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، والمالكة لحق الامتياز الحصري لعلامة كارفور في 30 سوقاً، الفرع الإقليمي الثاني لمعهد ماجد الفطيم لتجارة التجزئة في الرياض. يهدف المعهد إلى تقديم برامج تعليمية مخصصة بالاستفادة من الخبرات والمعارف المكتسبة على مدى 30 عاماً تقريباً من إدارة وتشغيل كارفور في المنطقة.

وتم إطلاق المعهد بحضور المهندس ماجد الضحوي، وكيل وزارة التوطين السعودية، بالنيابة عن الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، والمهندس بدر الجارد، الوكيل المساعد لتنمية فرص العمل، وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»، وهاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم للتجزئة»، ومحمد العساف، مدير «كارفور السعودية» لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين، وفريق القيادة في كارفور.

ويقدم المعهد دورات تدريبية، تغطي المهارات الفنية في قطاع التجزئة، وتجربة العملاء، وتنمية المهارات القيادية والتوطين، وسيزود المعهد المواطنين السعوديين العاملين في كارفور من مختلف المناصب بمهارات تجارة التجزئة المهنية. وسيوفر المعهد بيئة تعليمية تفاعلية وإبداعية متكاملة، تتضمن الفهم النظري والعملي لعمليات كارفور، عبر مختلف القنوات وفي المتاجر.

وقال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم للتجزئة»: «يعكس افتتاح ثاني معهد لتجارة التجزئة في المنطقة مدى التزام شركة ماجد الفطيم بدعم نمو وازدهار المجتمعات، التي توجد فيها. يركز المعهد على مواكبة المتغيرات الجديدة في القطاع، من خلال توفير برامج مُخصصة تتيح استخلاص الرؤى والأفكار بالاستناد إلى البيانات، واعتماد نهج يركز على العملاء، وتنفيذ أعلى المعايير العالمية. ويأتي افتتاح المعهد انطلاقاً من إيماننا بالتأثير الإيجابي الناتج عن تنمية وتطوير المهارات الوطنية، والتي تشمل بناء الجيل القادم من قادة ورواد قطاع التجزئة، بما يتماشى مع أهداف مسيرة التحول الوطني للمملكة».

وقال محمد العساف، مدير «كارفور السعودية» لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»: «بهدف تحقيق قطاع التجزئة السعودي لكامل إمكاناته، فإن التطوير المهني للمواهب والكفاءات الوطنية ضروري، لمواكبة متطلبات هذا القطاع، الذي يتسم بالتنافسية والتعقيد بشكل متزايد. نتطلع من خلال خططنا وبرامجنا لعام 2023 إلى إكمال 70 ألف ساعة تدريب، تشمل تطوير وصقل المهارات وتنمية المهارات القيادية وخدمة العملاء، كما سنقوم بإطلاق 12 برنامجاً، من ضمنها خمسة برامج تدعم جهود التوطين، بما يمهد الطريق للوصول إلى مناصب قيادية مثل قائد الفريق ورئيس قسم ومدير متجر».

يذكر أن شركة «ماجد الفطيم» أعلنت عن التزامها بدعم وتمكين أكثر من 2000 زميل سنوياً، وتعيين أكثر من 500 مواطن بحلول عام 2024.

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