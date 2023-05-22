دبي تزيح الستار عن اثنتين من أندر وأغلى الجواهر في العالم

المصدر: رشا عبدالمنعم - البيان

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أزاح مركز دبي للسلع المتعدّدة، وسوذبيز دبي، الستار اليوم عن اثنتين من أندر وأعلى الجواهر قيمةً في العالم، وهما إستيللا دي فورا (نجمة الغضب) 55.22 أكبر وأغلى حبّة ياقوت تظهر في مزاد علني، والسعر المتوقّع يزيد عن 30 مليون دولار، وماسة إتيرنال بينك (الوردية الخالدة) أجمل ماسة وردية تطرح في السوق، وسعرها المتوقّع يزيد عن 35 مليون دولار أميركي.



ومن المتوقع أن يتم عرض الجوهرتين أمام الجمهور في غاليري سوذبيز دبي (لغاية 26 مايو) قبل دخولهما في المزاد لدى سوذبيز نيويورك يوم 8 يونيو المقبل.



وبهذه المناسبة قالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: "بعد ترسيخ مكانة دبي كمركزٍ عالمي لتجارة الماس، نحن متحمسون لاستضافة مجموعة من العطاءات هذا العام في بورصة الماس الخاصة بنا، لكل من الماس والأحجار الكريمة الملونة، بما في ذلك الياقوت والياقوت الأزرق والزمرد. ويسعدنا العمل مع دار سوذبيز مرة أخرى لتنظيم هذين المزادين المميزين لاثنتين من أروع الأحجار الكريمة من دبي إلى العالم".



ومن جهتها قالت صوفي ستيفنز أخصائيّة المجوهرات لدى سوذبيز دبي: "نواصل تعزيز ريادة سوذبيز دبي في الشرق الأوسط من خلال عرض أندر وأعلى الماسات والأحجار الكريمة قيمةً في العالم".



وأردفت: "بعد كشف الستار عنها في دبي خلال الخريف الماضي كحجر كريم عيار 101 قيراطا، من الرائع أن نرى إستيللا دي فورا في حالتها المصقولة حديثاً ونشهد عودتها المظفّرة إلى مركز دبي للسلع المتعددة كأكبر وأغلى ياقوتة في العالم تطرح في السوق".

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