معارض الفنادق و«إندكس» و«ووركسبيس» تنطلق غداً في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق غداً في دبي 3 معارض كبرى هي: معرض الفنادق، ومعرض إندكس الدولي للديكور والتصميم الداخلي، ومعرض ووركسبيس، الفعالية الرائدة في مجال تقنيات أماكن العمل، مما يوفر للزوار منصة شاملة، لاستكشاف مجموعة متكاملة من خيارات التصميم والضيافة العالمية.

ويفتح معرض الفنادق في دبي، الفعالية التجارية الأبرز بقطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أبوابه في مركز دبي التجاري العالمي، لاستعراض أحدث الابتكارات والتوجهات والفرص المتاحة في قطاع الفنادق المزدهر في منطقة الخليج العربي.

ويستمر المعرض لثلاثة أيام، ويوفر منصة مميزة للمتخصصين في القطاع وأصحاب الفنادق والمطورين والموردين، لإقامة شراكات فاعلة، والاطلاع على الأفكار والرؤى في قطاع الضيافة، الذي يشهد نمواً لافتاً على مستوى المنطقة.

وتقام فعاليات المعرض بين 23 و25 مايو الجاري، يستضيف خلالها أكثر من 400 جهة عارضة، يؤكد حضورها استمرار دور المعرض بوصفه من أبرز الفعاليات على مستوى القطاع في الشرق الأوسط، حيث يوفر منصة مثالية، تساعد قادة القطاع على عقد صفقات مجزية، والتواصل مع نخبة من المهندسين المعماريين والمصممين والمشترين والمطورين والموزعين.

ويشير أحدث تقارير شركة ألبن كابيتال حول قطاع الضيافة في دول الخليج العربي إلى توقعات بأن تستعيد المنطقة معدلات النمو المسجلة قبل الأزمة الصحية العالمية، وذلك عند إصدار الأرقام الاقتصادية الخاصة بعام 2022 في وقت لاحق من هذا العام، ويتوقع التقرير تسجيل معدل نمو على أساس سنوي يبلغ 74.8%، ما يعادل عوائد تقدر بـ 26.3 مليار دولار أمريكي في عام 2022، كما يشير التقرير إلى استمرار توسع القطاع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.6% حتى عام 2026، مدفوعاً بالموقع الاستراتيجي لدول الخليج العربي، والبنية التحتية عالمية المستوى والمبادرات الطموحة، ضمن قطاع السياحة.

ويستعرض معرض الفنادق مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والتقنيات المبتكرة المصممة لتلبية المتطلبات المتنامية لقطاع الفنادق العصرية، ومن المتوقع أن يشهد المعرض مشاركة أكثر من 13 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم، ليتيح لهم الاطلاع على أحدث الحلول المبتكرة، والتواصل مع قادة القطاع واكتساب المعارف القيمة، من خلال جلسات المؤتمر وورش العمل التفاعلية.

ويحتضن معرض الفنادق سلسلة من الفعاليات والعروض التفاعلية، بما في ذلك معارض حية للمنتجات وجلسات حوارية، وعروض تقديمية رئيسية لأكثر من 100 خبير في القطاع، ضمن أربع فعاليات رئيسية، وهي منتدى قيادة الضيافة، وقمة الجهات الفاعلة في مجال المأكولات والمشروبات، ومؤتمر هايتك دبي، والمؤتمر السنوي لمهندسي الضيافة في منطقة الشرق الأوسط، وملتقى أخصائيي التدبير المنزلي في دولة الإمارات. وتطرح هذه الجلسات أبرز المواضيع المتعلقة بالقطاع، بما يشمل جهود الاستدامة، والتحول الرقمي وتحسين العوائد وتعزيز تجربة الضيوف، مما يزود الحضور بأفكار وإجراءات مميزة، للحفاظ على مكانتهم الرائدة في القطاع.

وقالت إيلين أوكونيل، نائبة رئيس التصميم والضيافة في دي إم جي إيفنتس: «يهدف معرض الفنادق إلى تعزيز أداء سوق الفنادق في دول الخليج العربي، حيث يجمع الجهات المعنية الرئيسية، ويرفع مستويات التعاون فيما بينها، للارتقاء بالنمو والابتكار، وتقدم فعالية هذا العام فرصة استثنائية للمتخصصين في القطاع، لاستكشاف إمكانات وفرص جديدة وإقامة علاقات تعاون مثمرة، واكتساب مزايا تنافسية، وكلنا ثقة بأن المعرض سيسهم في تطور قطاع الضيافة في المنطقة».

ويركز مؤتمر هايتك دبي، أكبر مؤتمر متخصص بالتحول التكنولوجي لمساحات قطاع الضيافة في العالم، في نسخته هذا العام على أثر الروبوتات والأتمتة وحلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة في رسم ملامح مستقبل القطاع، كما يستضيف المؤتمر مسابقة رواد الأعمال x20 للمتخصصين في مجال الخدمات المالية والتكنولوجية في قطاع الضيافة، مما يتيح منصة للشركات الناشئة، التي توفر حلولاً تقنية مبتكرة لاستعراض منتجاتها أمام لجنة من خبراء القطاع والمستثمرين، حيث يتنافس المشاركون للفوز بجائزة مالية قدرها 2,500 دولار أمريكي.

ويقام معرض الترفيه، المعرض الشامل لقطاع اللياقة البدنية والسبا والنوادي الرياضية في منطقة الشرق الأوسط، بالتزامن مع معرض الفنادق، ويجمع المالكين والمشغلين مع موزعي وموردي التجهيزات، كما يضم مساحات مخصصة للرياضة واللياقة البدنية والسبا والعافية والاستجمام والمغامرة.

معرض ومؤتمر إندكس

كما تنطلق غداً فعاليات معرض ومؤتمر إندكس، الملتقى الأبرز لقطاعي التصميم الداخلي والتجهيزات، وعلى مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور أبرز خبراء التصميم الداخلي ومطوري الفنادق وتجار التجزئة ومقاولي التجهيزات مع المشترين الإقليميين من قطاعات الفنادق والسكن والتجارة والتجزئة.

وقالت إيلين أوكونيل: «نتوقع زيادة عدد الزوار بنسبة 30% هذا الأسبوع مقارنة مع السنة الماضية، حيث تم تأكيد زيادة بنسبة 34% في عدد الشركات العارضة، كما تشهد الفعالية حضوراً دولياً مميزاً هذا العام، مع تأكيد مشاركة أجنحة لدول من أوروبا وشبه القارة والشرق الأقصى والشرق الأوسط. وتشمل قائمة الدول المشاركة كلاً من إيطاليا وتركيا والهند والبرتغال وكوريا وفرنسا، حيث تعتزم هذه الدول تسليط الضوء على بعض أحدث منتجاتها ومشاريعها المميزة، في مجالات المفروشات والديكورات والإضاءة، وغيرها من التصاميم الداخلية والخارجية، ونعمل حالياً على إدارة العديد من المبادرات الجديدة، بما فيها الدورة الأولى لمسابقة إندكس للطلاب، التحدي الذي يجمع طلاب الجامعات على مستوى الدولة لدعم الجيل القادم من مهندسي العمارة والمصممين، وتركز قمة الأحجار والأسطح على مجموعة من المواضيع الرئيسية، بما فيها إيجابيات وسلبيات الأرضية الخشبية مقارنة ببلاط الفينيل الفاخر، وتطبيقات الأحجار والأسطح في التصميم الداخلي، والتوجهات الحالية لتصاميم الأسطح وغيرها».

وبالتزامن مع معرض إندكس ينطلق غداً معرض ووركسبيس، ويهدف إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات، التي ترتقي بتجربة الموظفين، حيث يوفر لخبراء القطاع منصة، لمناقشة مستقبل أماكن العمل وتبادل وجهات النظر حولها، وإحداث التغييرات اللازمة عليها، ويقام على هامش الفعاليتين أربعة مؤتمرات رئيسية خاصة، تشمل إندكس ديزاين توكس ومنتدى ريادة التجزئة وقمة الأرضيات والأسطح وقمة ووركسبيس.

وتغطي محادثات إندكس ديزاين توكس موضوعات مثل تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالتصميم وتطور عالم الميتافيرس في مجال التصميم. ومن جانبه قال فراس الصحن، المؤسس المشارك ومدير قسم التصميم في شركة فور سبيس: «يمثل استخدام الذكاء الاصطناعي توجهاً متنامياً في قطاع التصميم، حيث يساعد المصممين على تبسيط سير العمل وأتمتة المهام المتكررة، واتخاذ قرارات مدروسة في تصاميمهم، وتسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلة نوعية في مجال التصميم، وأنا أتطلع إلى مشاركة أفكاري مع الزملاء، الذين يشاركونني الرؤى ذاتها».

كما يقام منتدى ريادة التجزئة ليوم واحد، حيث يستهدف قادة قطاع التجزئة والمشترين في مختلف أنحاء المنطقة، ويجمع الشخصيات البارزة في القطاع لاستعراض دراسات الحالة المتعلقة بتعزيز الربحية والتوجهات الحالية للمستهلكين، إضافة إلى الاستراتيجيات اللوجستية وأساليب الشراء.

ويمثل معرض إندكس دبي المنصة الأمثل لتعزيز التواصل، وزيادة فرص بناء العلاقات بين خبراء القطاع، حيث تجمع الفعالية أخصائيي التصميم الداخلي الملهمين والمهندسين المعماريين المشهورين على مستوى المنطقة لبناء منصة تحتضن التفكير الإبداعي، وتفتح الحوار الحي حول المواضيع المبتكرة والقضايا المميزة.

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