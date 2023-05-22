عمر القحطاني: دور شركات الوساطة العقارية أصبح أكبر من السابق

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قال عمر القحطاني رئيس شركة بينيفيتس العقارية إن دور شركات الوساطة العقارية أصبح أكبر مما كان عليه سابقاً، حيث كان الدور في السابق يقتصر على الجمع بين البائع والمشتري، ليحصل بذلك على عمولته، والبدء من جديد في رحلة البحث عن عميل جديد، ولكن مع زيادة المنافسة في القطاع العقاري، بسبب انتعاش السوق العقاري، أصبحت شركات الوساطة تلعب دوراً رئيساً ومهماً في جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع.

وأضاف القحطاني: «نتيجة ذلك التطور، قررنا في بينيفتس العقارية أن نشارك في دفع عجلة التقدم، ونواكب التطور السريع في القطاع العقاري، من خلال توسيع دائرة المهام حتى تشمل ما قبل وبعد إيجاد البائع والمشتري، بدءاً من توعية المستثمر المبتدئ بأهمية الاستثمار العقاري، والفهم الكامل لقوانين التنظيم العقاري، كما اطلقنا حملات تثقيف متنوعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعملنا على بناء منظومة رحلة المتعامل وخصصنا فريقاً ذا خبرة عالية بخدمة عملاء متميزة، لتكون مسؤوليته المتابعة مع العميل منذ شراء العقار وحتى البدء في جني الأرباح، إذا كان الغرض من الشراء هو الاستثمار».

وواصل رئيس شركة بينيفيتس العقارية: «وفرنا أيضاً خدمة توصيل العقود من المطور إلى العميل، عبر موظفين خاصين في الشركة، بالإضافة إلى توفير تصوير مباشر من موقع المشروع كل شهرين، يصل للعميل عبر قنوات التواصل لمتابعة سير أعمال البناء حتى موعد التسليم، ليكون فريق المعاينة والاستلام على أتم الاستعداد لمعاينة واستلام العقار، ليتم تحويله إلى قسم الإدارة والتأجير ومن ثم تأجيره».

كما قد أطلقنا مبادرة تدريب الخريجين الجدد المتطوعين من الجنسية الاماراتية، ونحن الان بصدد العمل على المواصلة في هذه المبادرة وبذل جهودنا لتعامل مع جميع الجامعات والمعاهد العلية الموجودة في دولة الامارات، والترحيب بجميع طلبات التدريب. لنساهم بذلك في تمكين الشباب وتزويدهم بالقدرات والخبرات اللازمة لدخول سوق العمل والقدرة على المنافسة والمشاركة بفاعلية في دعم عجلة الاقتصاد في الدولة.

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