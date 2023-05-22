منصور بن زايد: محور اهتمام رئيس الدولة توفير فرص الازدهار

المصدر: أبوظبي- وام

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أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مبادلة للاستثمار، أن الشركة تواصل دورها في المساهمة في توفير الفرص التي تتيح لدولة الإمارات تحقيق المزيد من التقدم والازدهار، وللأجيال القادمة المنافسة بقوة في عالم سيكون مختلفاً كثيراً عن عالمنا اليوم.. وقد كان هذا على الدوام محور اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس المؤسس لـ«مبادلة» منذ قيام الشركة قبل أكثر من 20 عاماً، وسنواصل العمل وفق هذه الرؤية في المرحلة القادمة من مسيرتنا.

وأضاف سموه بمناسبة صدور التقرير السنوي 2022 لشركة «مبادلة»، أن «مبادلة» استطاعت من خلال نهجها القائم على الشراكة والمرونة والاستثمار على المدى البعيد أن توفر لأبناء وبنات الدولة العديد من الفرص التي لم تكن متاحة من قبل، مؤكداً سموه «سنواصل دورنا في تعزيز دعائم اقتصاد وطني قائم على المعرفة، من خلال المساهمة في الجهود الرامية لمواجهة أبرز التحديات العالمية في الرعاية الصحية والتغير المناخي والطاقة المستقبلية».

منصور بن زايد : "مبادلة" تواصل دورها في تعزيز اقتصاد وطني قائم على المعرفة

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