«إنفستمنت مونيتور»: دبي أهم مركز للتمويل الإسلامي

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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وصف تقرير لشبكة «إنفستمنت مونيتور» العالمية، مدينة دبي باعتبارها أهم مركز في صناعة التمويل الإسلامي العالمي، في ظل تقديرات تضع تلك الصناعة عند نحو 4 تريليونات دولار، مع توقع ارتفاع هذا الرقم إلى 6 تريليونات دولار بحلول 2026، بحسب مؤشر «ريفينيتيف» لتنمية التمويل الإسلامي لعام 2022.

ولفت التقرير إلى أن العديد من المدن، في ظل تلك الأرقام المثيرة للإعجاب، كانت تضع قدراً كبيراً من الوقت والجهد والمال، وتتنافس لتصبح مراكز تمويل إسلامي رائدة، أساساً من خلال تقديم منتجات مالية إسلامية متنوعة، وأطر تنظيمية قوية وخبرات متخصصة.

واستحوذت الأنشطة المصرفية على 70 % من أصول التمويل الإسلامي العالمي عام 2021، وفق مؤشر «ريفينيتيف»، وشكلت الصكوك ثاني أكبر شريحة 18 %، تليها الصناديق الإسلامية بحوالي 4 %، في حين استحوذت المؤسسات المالية الأخرى، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، والاستثمار والتمويل والتأجير وشركات التمويل الأصغر، وكذلك الوسطاء والتجار على 4 %، في حين كان التكافل (التأمين الإسلامي) أصغر تمثيلاً بحوالي 2 %.

وأشار التقرير إلى موقع الإمارة الاستراتيجي الذي يربط أفريقيا وأوروبا وآسيا، وإطارها المالي الإسلامي القوي، وسمعتها في الابتكار، ما مكّنها من جذب المستثمرين والمؤسسات من كل الدول الإسلامية وغير الإسلامية.

واعتبر أن مركز دبي المالي العالمي الذي تأسس في عام 2004، هو من يقف وراء الدور الرائد للإمارة في صناعة التمويل الإسلامي العالمي، حيث وضعت سلطة دبي للخدمات المالية، لوائح وإرشادات محددة لأنشطة التمويل الإسلامي، وهذا الإطار وفر الوضوح والشفافية للمستثمرين، وفق التقرير، ما جعل المركز جذاباً بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالاستثمار الأجنبي المباشر.

"إنفستمنت مونيتور": دبي أهم مركز عالمي للتمويل الإسلامي

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