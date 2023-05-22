20.2 % حصة البنوك الإسلامية من الودائع

المصدر: (أبوظبي – سامح الليثي)

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استحوذت البنوك الإسلامية على 20.2 % من الودائع والتمويلات المصرفية في الإمارات حتى نهاية فبراير الماضي، بقيمة 836.5 مليار درهم، من إجمالي الرصيد التراكمي للودائع والتمويلات، البالغ 4.1 تريليونات درهم، وذلك طبقاً لمؤشرات حديثة للمصرف المركزي.

وشهدت ودائع العملاء في المصارف الإسلامية بالإمارات، نمواً 4 % خلال فبراير الماضي، بنمو 16 مليار درهم بين الفترتين، لترتفع من 423 مليار درهم فبراير 2022، إلى 439.9 مليار درهم، بحصة 20 % من إجمالي الودائع المصرفية، فيما ارتفع حجم التمويل الإسلامي 3 %، بأكثر من 11.6 مليار درهم، بحصة 21 % من إجمالي الائتمان الممنوح من مصارف الدولة، ووصل إلى 396.6 مليار درهم، مقارنة بالقيمة المسجلة في فبراير العام الماضي بقيمة 385 مليار.

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