تعاون بين «مجموعة شرف» و«سماغ» في الخدمات اللوجستية

المصدر: ميلانو - وام

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شهدت فعاليات «إنفستوبيا أوروبا»، التي انطلقت في عاصمة التجارة الإيطالية ميلانو، توقيع مذكرة تفاهم بين «مجموعة شرف» الإماراتية، وشركة «سماغ» الإيطالية، بهدف التعاون في مجال الخدمات اللوجستية والشحن، في كل من الإمارات وإيطاليا.

حضر توقيع الاتفاقية عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وجمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وعدد من المسؤولين في البلدين. وقّع مذكرة التفاهم في مدينة ميلانو، صلاح شرف نائب الرئيس في «مجموعة شرف»، وجوزيبي إسبوزيتو رئيس شركة «سماغ» الإيطالية. ونصت على استكشاف وتعزيز وتطوير فرص الأعمال التجارية المشتركة في دولة الإمارات، والشرق الأوسط وأوروبا، من أجل تطوير الأعمال التجارية المشتركة، ضمن شراكة مستدامة، وبما يدعم زيادة المبادلات الاستثمارية بين الإمارات وإيطاليا.

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