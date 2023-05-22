65 % نسبة إنجاز مشروع «بن حم» السياحي في المغرب

المصدر: أبوظبي - البيان

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بحث الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «بن حم» مع وفد من «بنك التجاري وفا»، استثمارات المجموعة في المغرب. واطلع بن حم الوفد على تطورات مشروع إنشاء مركز تجاري وفندق 5 نجوم في العاصمة الرباط، حيث وصلت نسبة إنجاز المرحلة الأولى إلى 65%، وناقش الطرفان الجدول الزمني الخاص بالمشروع وتفاصيل سير العمل.

وقال بن حم: يعد مشروعنا في المغرب من أكبر المشاريع السياحية في العاصمة الرباط، ونعمل على بناء صرح حضاري سياحي باستخدام أحدث التقنيات المستدامة. وأضاف: نسعى من خلال الاستثمار في المغرب الشقيق توسيع آفاق المجموعة في ما يتعلق بمجال التطوير العقاري والعمل على تعزيز وجودنا في دول المغرب العربي باستثمارات نوعية بمقاييس عالمية.

وأكد أن مسيرة العلاقات الإماراتية المغربية متواصلة برغبة مشتركة في تعزيز التعاون الثنائي وإيجاد الفرص الاستثمارية المواتية لها ووضع آليات واضحة لخدمة جهود التنمية في البلدين.

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