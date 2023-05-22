مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز ينطلق اليوم في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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تنطلق اليوم في دبي فعاليات الدورة السنوية الثلاثين لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2023 تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وتستضيف الحدث مجموعة إينوك وتنظّمه شركة «إس آند بي كوموديتي إنسايتس» في دبي في الفترة من 22 إلى 23 مايو 2023 تحت شعار «التفكير والتخطيط الاستراتيجي والتشغيل من منظورٍ جديد: أسواق الطاقة في الشرق الأوسط تمر بمرحلة انتقالية»، وبمشاركة واسعة من نخبة المتحدثين والخبراء في قطاع النفط والغاز لتدارس ديناميكيات السوق العالمية.

وسيشهد الافتتاح الرسمي للمؤتمر حضور معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وهيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» الذين سيلقون كلماتهم الرئيسية.

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