غرفة عجمان تبحث سبل كفاءة الطاقة وتأثيرها على الكلفة التشغيلية

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان جلسة تعريفية بعنوان «كفاءة الطاقة وتأثيرها على الكُلفة التشغيلية وزيادة الإنتاج»، بالتعاون مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة، بهدف تسليط الضوء على الأثر البيئي والعائد الاقتصادي الإيجابي لاتخاذ إجراءات ترشيد الطاقة والاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الوعي حول أفضل الممارسات والتقنيات المبتكرة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة وتشجيع منشآت القطاع الخاص للاعتماد على حلول الطاقة النظيفة والبديلة.

حضر الجلسة ناصر الظفري، المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار في غرفة عجمان، والدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة، وأصحاب الأعمال ومسؤولو مجموعة من الشركات والمصانع العاملة في الإمارة والمهتمة بترشيد استهلاك الطاقة واعتماد حلول الطاقة المستدامة.

ممارسات

وفي مستهل الجلسة، رحب ناصر الظفري بالحضور، وأكد أهمية الجلسة التعريفية ودورها التوعوي عبر توجيه منشآت القطاع الخاص نحو الاعتماد على أفضل الممارسات المبتكرة في مجال تخفيض استهلاك الطاقة والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تقليل التكلفة التشغيلية وتعزيز الإنتاجية، وبالتالي نمو الأعمال وزيادة إيرادات المنشآت، الأمر الذي يعكس جهود غرفة عجمان في مواكبة توجهات الدولة وتحقيق أهدافها في «عام الاستدامة»، والاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ العالمي «COP28».

وتناولت الجلسة نبذة حول خدمات شركة الاتحاد لخدمات الطاقة وما توفره من منتجات وتقنيات حديثة لمنشآت القطاع الخاص في مجالات ترشيد الطاقة واستحداث مصادر طاقة بديلة، كما استعرضت الشركة خلال الجلسة مجموعة واسعة من مشاريعها المنفذة ونتائجها المباشرة على خفض الكلفة التشغيلية وزيادة الإنتاج.

وقال الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة: «نسعى في شركتنا إلى دعم مبادرات وأنشطة كفاءة الطاقة من خلال توفير المنتجات والحلول في مجالات ترشيد الطاقة ومصادر الطاقة البديلة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز