معرض «جواهر الإمارات» ينطلق أول يونيو

المصدر: (الشارقة - البيان)

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يستعد معرض جواهر الإمارات، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 1 ولغاية 4 يونيو المقبل بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، للكشف عن أحدث المجموعات الحصرية من الذهب والمجوهرات، وذلك خلال نسخته الرابعة التي ستشهد مشاركة عدد كبير من الشركات الإماراتية، ونخبة من مصممي المجوهرات والمشغولات الذهبية، وأشهر العلامات المحلية والعالمية في الذهب والفضة والألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ والساعات.

ويشهد الحدث في دورته الرابعة لعام 2023 توسعة على مستوى مساحة المعرض، التي وصلت إلى 10 آلاف متر مربع، وذلك بهدف استقطاب أكبر عدد من الزوار.

وقال سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: إن معرض «جواهر الإمارات» تمكن من حجز مكانة مهمة له على قائمة الأحداث المحلية المتخصصة بالذهب والمجوهرات، ونحرص في النسخة الرابعة من المعرض على مواصلة هذا النجاح وترسيخ ريادته، ومنح الجمهور حدثاً متميزاً يفوق توقعاتهم وطموحاتهم.

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