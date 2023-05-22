44 ملياراً عقوداً لـ «أدنوك للحفر» منذ طرح 2021

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف عبد الرحمن عبد الله الصيعري، الرئيس التنفيذي لـ «أدنوك للحفر»، حصول الشركة على عقود تجاوزت 44 مليار درهم، منذ الطرح الأولي في أكتوبر 2021.

وتوقع في تصريحات لـ «البيان»، زيادة قطع أسطول الشركة إلى 142 حفارة بنهاية 2023، موضحاً أن زيادة قطع الأسطول، يعني توظيف 3 آلاف شخص لتشغيل الحفارات الإضافية، لافتاً إلى أن 90 % من المناصب القيادية التشغيلية في الشركة يشغلها مواطنون.

وأضاف أن إيرادات «أدنوك للحفر» خلال الربع الأول، بلغت 2.36 مليار درهم، كما تجاوز صافي الأرباح 802 مليون درهم، بزيادة 25 % على أساس سنوي.

حزمة عقود

وقال الصيعري: وقعنا في أبريل الماضي عقداً لتقديم خدمات حفر متكاملة، بقيمة 1.51 مليار درهم، وهو أول العقود الموقعة في 2023، من بين عدد من العقود الأخرى المتوقع إبرامها هذا العام.

وأضاف أن نتائج الربع الأول سجلت نمواً في الإيرادات بنسبة 19 % على أساس سنوي، لتصل إلى 2.36 مليار درهم، وزيادة في صافي الأرباح بنسبة 25 % على أساس سنوي، ليصل إلى 802.28 مليون درهم، وهذا يعكس التنفيذ الفعال لاستراتيجية الشركة التي تجمع بين هدف توسعة أسطول الحفارات وتطوير الخدمات.

وتابع: نتوقع حسب توجيهات الشركة لهذا العام، أن تتراوح الإيرادات بين 11.02 ملياراً و11.75 مليار درهم، بنمو سنوي 20 %. كما نتوقع تحقيق أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، تتراوح بين 4.96 مليارات، و5.50 مليارات درهم، مع هامش ربح يتراوح بين 45 % و47 %، وإيرادات صافية تتراوح بين 3.12 مليارات، و3.67 مليارات درهم.

وقال: من المقرر زيادة النفقات لدينا، مقارنة بالفترات السابقة، مع إنفاق متوقع يتراوح بين 4.77 مليارات، و6.43 مليارات درهم هذا العام، وتوقعاتنا إيجابية في ما يتعلق بالسوق، كما نعمل على تسريع زيادة السعة الإنتاجية.

وحول زيادة قطع أسطول الشركة، قال: نتوقع توظيف 3 آلاف شخص لتشغيل الحفارات الإضافية، لافتاً إلى أن «أدنوك للحفر»، توفر من خلال «مركز التدريب على عمليات الحفر»، برامج تدريب مهنية متخصصة، تسهم في تطوير قدرات وخبرات الكفاءات الشابة من المواطنين في مجال عمليات الحفر، وتؤهلهم لتولي وظائف قيادية.

وأشار إلى تخرج أكثر من 1000 مواطن من المركز، نجحوا في الحصول على وظائف في قطاع أعمال الحفر، كما يشغل مواطنو الدولة 90 % من المناصب القيادية التشغيلية في الشركة. وأكد أن الشركة تُركز على التدريب والتطوير المستمر لكوادرها، ورفع الكفاءة العملية والإجرائية والشخصية في قطاعات الصحة والسلامة والبيئة والمهارات الفنية والتجارية والسلوكية والقيادية.

خطط التوسع

وحول خطط «أدنوك للحفر» للتوسع إقليمياً، قال: توفر الإمارات المزيد من فرص الأعمال، ومع ذلك يظل توسع أعمالنا في مقدمة أولوياتنا، باعتباره أحد أهم ركائز استراتيجية الشركة، وطموحنا قوي، ونقوم بتقييم فرص النمو، ونعمل باستمرار على الاستفادة منها.

وأكد أن مكانة الشركة تعززت خلال الـ 18 شهراً الماضية، منذ الاكتتاب العام الأولي، من خلال ما حققته من نمو قياسي متواصل، وعائدات استثنائية للمساهمين، وقال: تنعكس قيمة ما حققته الشركة من نمو مباشر في خطط «أدنوك» لتسريع زيادة السعة الإنتاجية بحلول 2027، والتي تعني بالنسبة للشركة، زيادة متسارعة في عمليات الحفر.

كما تساعدنا عقودنا الطويلة الأجل مع «أدنوك»، في تحقيق أهدافنا للنمو، وتوفر لنا رؤية واضحة وبعيدة المدى عن التدفقات النقدية والأرباح، بالإضافة إلى حمايتنا من تقلبات السوق.

وأضاف أن الشركة حققت خلال 2022 إيرادات قوية، بإجمالي وصل إلى 9.8 مليارات درهم، وهي إيرادات مهمة وثابتة وسريعة النمو. كما أن مكانة الشركة كعامل تمكين رئيس ضمن استراتيجية «أدنوك»، يعني أن الاستثمار في «أدنوك للحفر»، استثمار في مجموعة «أدنوك»، المحفز الرئيس للنمو والتنويع الاقتصادي في الإمارات.

وأشار إلى أن التدفقات النقدية القوية التي تحققها الشركة، تدعم التزامنا الراسخ بسياسة توزيعات الأرباح التصاعدية، حيث وصل إجمالي أرباح 2022 إلى 2.5 مليار درهم، مع توقع نمو الأرباح السنوية للسهم، بنحو 5 % سنوياً حتى 2026.

الاستدامة

وحول أبرز مبادرات «أدنوك للحفر» لتحقيق أهداف الاستدامة في أعمالها، قال: نواصل العمل في «أدنوك للحفر»، على تعزيز قدراتنا للمساهمة في دفع نمو وتطور أعمال «أدنوك». ولتحقيق الهدف، تلتزم الشركة بالمساهمة في توفير المزيد من مصادر الطاقة، بأقل انبعاثات، لدعم جهود «أدنوك» لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25 % بحلول 2030.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز