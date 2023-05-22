«يانغو»: دبي وجهة الشركات الساعية إلى التوسع عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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أكد إسلام عبدالكريم مدير عام شركة «يانغو» في دول مجلس التعاون الخليجي، أن دبي سوق سريعة النمو في قطاع التنقل، وتعد وجهة مثالية للشركات الساعية إلى التوسع عالمياً.

وقال، في تصريحات لـ«البيان»، إن العملاء في دبي يبحثون عن أكثر من مجرد خدمة لطلب سيارات الأجرة، فيسعون للحصول على تجربة متميزة عالية التقنية، مع أعلى معايير الخدمة والراحة، لذلك نهتم بالتفاصيل والتقنيات الذكية في السوق، ونحن على ثقة بقدرتنا على إحداث تأثير كبير، كما نلتزم بالاستثمار في التكنولوجيا والخدمات والشراكات الخاصة بنا، لضمان تعزيز قدرتنا على تلبية متطلبات هذا السوق سريع النمو، وفي الوقت ذاته، نبدي تفاؤلاً إزاء مستقبل طلب سيارات الأجرة في دبي، ونتطلع إلى مواصلة تقديم تجربة استثنائية لعملائنا في الإمارات.

وأضاف: أصبحت دبي سوقاً رئيساً لشركات طلب سيارات الأجرة، نظراً لاقتصادها المزدهر، والنمو السكاني المستمر، وتفتخر المدينة ببنيتها التحتية الحديثة والفعالة بقطاع النقل، بما في ذلك شبكة طرق قوية، ومطاران عالميان، وخيارات متنوعة للنقل العام، كما تعتبر موقعاً مثالياً لشركات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة، وتركز دبي إلى حد كبير على الابتكار والتكنولوجيا، ما يخلق بيئة مثالية لشركات طلب سيارات الأجرة، ومساعدتها على العمل والازدهار.

وتوقع ارتفاعاً على طلب سيارات الأجرة في دبي، بسبب التدفق الكبير للسياح القادمين إلى الدولة سنوياً، وقال: يبلغ المعدل الوسطي لنمو الرحلات الأسبوعية في يانغو حالياً حوالي 20 %، ونهدف إلى مواصلة تلبية متطلبات النقل المتزايدة للسياح، من خلال توسيع عملياتنا.

وتوقع أن يستمر سوق الدولة في النمو خلال السنوات القادمة، وقال: وفقاً لموقع «بزنس ماركت إنسايتس»، من المتوقع أن ينمو سوق خدمات النقل في الشرق الأوسط وأفريقيا، ليصل إلى 7.415 مليارات دولار بحلول 2028، بمعدل نمو سنوي يصل إلى نسبة 9 %. وفي مدينة سريعة النمو من الناحية السكانية، وذات اقتصاد مزدهر كدبي، سيشهد السوق طلباً متزايداً على خدمات النقل عبر الإنترنت، لتلبية احتياجات السكان والزوار.

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