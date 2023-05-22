«دايناتريس» تطلق برنامجاً للمصادقة على خدمات العمليات السحابية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة معلومات البرمجيّات «دايناتريس» المتخصصة في مجال المراقبة والأمن الموحد، عن إطلاق برنامج المصادقة على الخدمات. ويوفر البرنامج لشركائها إمكانية الوصول إلى التدريبات والاختبارات الجديدة التي تركز على المراقبة الموحدة والأمن، والذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات، والتطوير والأمن والعمليات المتقدمة والعمليات السحابية.

وتم تطوير البرنامج من قبل فريق خدمات ACE في «دايناتريس»، مع تعزيزه بالمشاركين ذوي المعارف والمهارات اللازمة لتصميم وتنفيذ وإدارة حلول الشركة، خاصة تلك التي تدعم المنظومات المعقدة والسحابية الأصلية لدى المؤسسات الرائدة عالمياً لدفع التحول الرقمي على نطاق واسع. ويكتسب الشركاء هذه الصفة من خلال إمكانات خدماتهم، من أجل إبراز قدراتهم واعتمادها ليكونوا قادرين على مساعدة العملاء لتنفيذ آليات التحديث والتحسين السحابي بشكل أسرع وبطرق أكثر أمناً.

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