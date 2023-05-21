"وول ستريت جورنال": دبي مركز الجذب الرئيسي للأثرياء والمشاهير

المصدر: دبي - البيان

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ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن دبي باتت مركز الجذب الرئيسي للأثرياء والمشاهير من مختلف أنحاء العالم، بفضل ما تضمه من عوامل جذب دفعت أعداداً متزايدة من الأثرياء والنجوم والمشاهير للإقامة بها.

وقال الصحيفة: إن حركة الطائرات الخاصة، التي تحمل الأثرياء والمشاهير في مطار دبي الدولي، تجسد المكانة المتنامية للإمارة كوجهة مفضلة للعيش والعمل لقائمة متنامية من الأثرياء الذين وفدوا إليها من مختلف أرجاء العالم، حيث يشهد المطار أكثر من 30 رحلة يومياً للطائرات الخاصة بالأثرياء والنجوم وكبار رجال الأعمال.

وشهدت دبي على مدى العامين الماضيين انتقال العديد من المشاهير والأثرياء الذين اختاروها مقراً لإقامتهم وإدارة أعمالهم.

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