مكتوم بن محمد: سيبقى دعم الشركات العائلية أحد أهم أولوياتنا

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن دعم الشركات العائلية سيبقى أحد أهم أولوياتنا، كونها شريكاً في ريادة دبي الاقتصادية ومستقبلها.

وكان سموه شهد توقيع مذكرة تفاهم بين مركز دبي للشركات العائلية في غرف دبي ومركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات متعددة لضمان تطبيق أفضل الممارسات وتحقيق أفضل النتائج للشركات العائلية.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين مركز دبي للشركات العائلية في غرف دبي ومركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي بهدف تعزيز التعاون في مجالات متعددة لضمان تطبيق أفضل الممارسات وتحقيق أفضل النتائج للشركات العائلية".

وأضاف سموه: "سيبقى دعم الشركات العائلية أحد أهم أولوياتنا لأنها شريك في ريادة دبي الاقتصادية ومستقبلها. دبي مدينة تنشأ فيها الأعمال بيسر وتنمو بتسارع وتُستدام للأجيال القادمة".

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