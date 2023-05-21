الإمارات الثالثة عالمياً بنمو الاقتصاد حتى نهاية 2027

المصدر: دبي - البيان

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توقعت «كيرني» أن تتصدر الإمارات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما ستنال المركز الثالث عالمياً في متوسط النمو الاقتصادي في الفترة من الآن حتى نهاية سنة 2027.

واستندت الشركة الأمريكية المتخصصة في البحوث الاقتصادية في تقريرها للنصف الأول 2023 عن آفاق الاقتصاد العالمي في توقعاتها إلى تحليلات اقتصادية أجرتها مع «أوكسفورد ايكونوميكس» البريطانية للدراسات الاقتصادية، إذ توقعت أن يبلغ متوسط نسبة النمو في الناتج المحلي للإمارات في الفترة المذكورة 3.6% لتحتل بذلك مرتبة الصدارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها، بينما تأتي في المركز الثالث عالمياً، إذ لم يتفوق عليها في متوسط نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة سوى دولتين آسيويتين، وهما الهند والصين، بنسبتي نمو متوقعتين بلغتا 6.5% و4.8%، على التوالي وجاءت مصر في المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في متوسط نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة في الفترة المذكورة، بنحو 2.7%.

وذكر التقرير أن اقتصاد الإمارات، إلى جانب اقتصادي الهند والصين سيؤديان على نحو جيد في الفترة التي يغطيها التقرير، وسيحقق كل منها نسبة نمو تزيد على ضعف النمو الاقتصادي العالمي المتوقعة في الفترة نفسها. وتطرق التقرير إلى اقتصاد الإمارات، فذكر أن هذا النمو الكبير المتوقع يُعزى إلى تبني الدولة أجندة محفزات اقتصادية طموحة عززت مساعي التنوع الاقتصادي وخفض الاعتماد على عائدات الصادرات الهيدروكربونية.

وبحسب توقعات التقرير، فإن متوسطات نسب النمو الاقتصادي المتوقعة في الفترة المذكورة في أبرز اقتصادات العالم جاءت كالتالي: 2.6% في أستراليا، 2% في كلٍ من كندا، وكوريا الجنوبية والبرازيل، 1.9% في المكسيك، 1.7% في كلٍ من فرنسا والأرجنتين، 1.5% في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، 1.4% في روسيا، و1.3% في ألمانيا.

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