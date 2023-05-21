دايسون تفتتح أحدث فروعها في مول الإمارات

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دايسون عن تعزيز حضورها في المتاجر في دولة الإمارات، من خلال افتتاح متجر «دايسون ديمو» في مول الإمارات مؤخراً، وسيكون المتجر الأول من نوعه في المنطقة الذي يضم مركزاً لخدمات التصليح، إلى جانب احتوائه على ثاني مختبر للجمال في دبي، لتشجيع العملاء على اختبار وتجربة أحدث تقنيات دايسون.

وسيكون المتجر، الممتد على مساحة 216 متراً، مركزاً للابتكار والالتزام بالتكنولوجيا، ويعرض كامل محفظة منتجات دايسون، وبعض الإصدارات الحديثة والحصرية، لمساعدة مالكي أجهزة دايسون على استكشاف وفهم كيفية عمل تقنياتها.

وسيقدم المتجر تجربة غامرة، باعتباره ثاني متجر للعلامة يضم خدمة مختبر الجمال الفريدة في مركز تجاري.

تنتشر متاجر دايسون ديمو في سبعة مواقع أخرى في الإمارات تشمل الوحدة مول والغاليريا وياس مول ومارينا مول في أبوظبي، ومارينا مول ومردف سيتي سنتر في دبي، وسيتي سنتر الزاهية، في الشارقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز