19 مشروعاً توفر 5700 وحدة سكنية في أبوظبي منذ بداية العام

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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شهدت إمارة أبوظبي تسجيل 19 مشروعاً عقارياً جديداً، منذ بداية العام الجاري 2023، توفر قرابة 5700 وحدة سكنية مختلفة التصميميات والمساحات بين الشقق والفلل السكنية، طبقاً لمؤشرات حديثة للمشاريع المسجلة لدى دائرة البلديات والنقل بالإمارة، إلى جانب توفير أكثر من 216.3 ألف متر مربع من المساحات التجارية الجديدة.

وأبانت تنوعاً في المشاريع العقارية، التي تتأهب لبدء الأعمال الإنشائية، والتي توفر مستويات مختلفة من الوحدات السكنية ولا سيما في مناطق التطوير وتملك الأجانب، وتباين تصنيف الوحدات تحت الأعمال الإنشائية ما بين الأبراج ومجمعات الفلل السكنية، إلى جانب اختلاف توزيعها جغرافياً ما بين مناطق «الريم» و«السعديات» و«جزيرة ياس» والشامخة ومنطقة الجرف، وغيرها من مناطق الإمارة الاستثمارية، والتي تشهد زخماً من حركة المشاريع سواء الجديدة أو تحت الإنشاء أو القائمة لتوفير أنماط مختلفة من العقارات متضمنة الفيلات والأبراج السكنية، وبمستويات متعددة من رفاهية الوحدات والأسعار التنافسية.

وشملت أحدث المشاريع المسجلة تسجيل مشروع «ريمان ليفينج 2» في منطقة الشامخة، والذي تطوره شركة الدار لتوفير 428 وحدة تشمل الاستوديوهات السكنية والشقق بمساحات مختلفة حتى الثلاث غرف، إلى جانب مشروع «سي 3 جاردن»، والذي تطوره شركة بوطينة في جزيرة السعديات، ويوفر 54 شقة سكنية، بينما سجلت أيضاً مشروعين رئيسيين، تطورهما شركة الدار في جزيرة ياس لتوفير مساحات كبيرة من الأراضي، منها مشروع واجهة ياس المائية الشمالية، والذي يتضمن مساحات أراضٍ تجارية، تتجاوز مساحتها 86.1 ألف متر مربع، إلى جانب أراضٍ متعددة الاستخدامات، بمساحة إجمالية، تتجاوز 19.1 ألف متر مربع، بينما يتضمن مشروع الواجهة الجنوبية مساحات تجارية، تتجاوز 52.9 ألف متر مربع، إلى جانب 24.5 ألف متر مربع للاستخدامات المتعددة، هذا بخلاف المساحات المخصصة للمرافق والخدمات.

كما تتضمن لائحة المشاريع، التي تم تسجيلها مشروع «ذا سورس»، الذي تطوره أيضاً «الدار» في جزيرة السعديات لتوفير 204 وحدة سكنية، إلى جانب 2524 متراً للمساحات التجارية، فيما تلاه مشروع «سي لافي»، الذي تطوره شركة «ناين يارد» لإنشاء 668 وحدة إلى جانب المساحة التجارية.

وسجل أكبر المشاريع على اللائحة مرحلة جديدة من مشروع «ريم هلز»، الذي تطوره الشركة نفسه لتوفير 984 وحدة سكنية إلى جانب مساحات تجارية بإجمالي مساحة 9620 متراً مربعاً، كما ضمت مشاريع الشركة المسجلة بالربع الأول أيضاً 4 مشاريع، ضمت توفير 182 وحدة في المرحلة «A»، و171 وحدة في المرحلة «B»، و240 فيلا في المرحلة «C»، إلى جانب مساحات أراضٍ تجارية في المرحلة «D».

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