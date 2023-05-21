دبي تحتضن أول مكتب تمثيلي لإقليم «ترنافا» خارج سلوفاكيا

المصدر: دبي - البيان

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أكد جوزيف فيسكوبيتش، رئيس إقليم «ترنافا» في سلوفاكيا، أن دبي هي الوجهة المفضّلة للزوّار السلوفاكيين، كما أنها تعد بمنزلة الوجهة المحورية في منطقة الشرق الأوسط لغالبية الزوار القادمين من أوروبا عموماً، وأن الإقليم اختار دبي، أخيراً، لافتتاح أول مكتب تمثيلي له في جميع أنحاء العالم، وذلك بداية عام 2023.

وقال فيسكوبيتش لـ«البيان»: «دبي هي الوجهة المفضّلة للزوّار السلوفاكيين، لا نحتاج إلى تأشيرة، والأجواء دافئة هنا طوال العام، والخدمات عالية الجودة، ولهذا السبب فإن المزيد من الناس من بلدنا يسعون إلى دبي كوجهة لقضاء عطلتهم. بينما كان لدينا في أوروبا عمليات إغلاق، كانت دبي تزدهر، ربما كان ينبغي للحكومات أن تكون مرنة كما هي الحال هنا في دبي».

وتحدث فيسكوبيتش عن آفاق التعاون السياحي بين «ترنافا» ودبي، فقال: «دبي هي محور الشرق الأوسط، يسافر معظم العرب إلى أوروبا عبر دبي، فالاتصال السهل (رحلتان يومياً إلى فيينا - النمسا التي تبعد 50 دقيقة بالسيارة عن إقليمنا) يجعل من دبي بالنسبة لنا بوابة للشرق الأوسط.

ونظراً إلى أن الزوّار من دولة الإمارات لا يحتاجون أيضاً إلى تأشيرة دخول إلى بلدنا، فإنه من السهل عليهم الوصول إلى هنا، ليس فقط للإقامات الطويلة في المنتجعات الصحية، ولكن أيضاً لاستكشاف التاريخ والثقافة، أو لمجرّد الاستمتاع ببضعة أيام من الاستجمام جنباً إلى جنب مع التسوّق.

نحتاج فقط إلى إيجاد شركاء أعمال متخصصين، على استعداد للترويج لإقليم ترنافا في قلب أوروبا». وتطرق فيسكوبيتش لأسباب اختيار إقليم «ترنافا» لدبي كي تستضيف أول مكتب تمثيلي للإقليم في جميع أنحاء العالم، فقال: «افتتحنا المكتب في دبي أوائل عام 2023، فبعد جائحة «كوفيد 19» غيّر العديد من المسافرين العرب سلوكهم الاستهلاكي، وكذلك طريقة سفرهم.

بلدنا جوهرة مخفيّة في وسط أوروبا، ومنطقتنا فيها العديد من الأشياء الجذابة لكي نقدّمها، ونحتاج للترويج لها، إذ نحتاج لجذب العملاء الذين يعرفون المكان، إلى جانب المسافرين الجدد والشباب، هذا هو الغرض من اختيارنا دبي، مركز الشرق الأوسط».

وتابع فيسكوبيتش: «ليس هناك رحلات جوية مباشرة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى إقليمنا، لكن هدفنا هو دعم الأنشطة التسويقية بدعم المكتب في دبي، حتى نصبح وجهة مثيرة لاهتمام العرب وعائلاتهم، كما نود أن نبدأ بتشغيل الرحلات الجوية المباشرة لموسم 2024».

وأضاف فيسكوبيتش أن إقليم «ترنافا» يشهد منذ 60 عاماً طلباً سياحياً، بسبب تقاليد زيارة المنتجعات الصحية، لافتاً إلى أن الزوار من الشرق الأوسط يقضون 21 يوماً، كمعدل وسطي للزيارة.

واستعرض فيسكوبيتش أكبر أسواق في الشرق الأوسط مصدرة للسياح إلى إقليم «ترنافا»، فأفاد بأن هذه الأسواق، حسب الإحصاءات، هي: الكويت والسعودية والإمارات ولبنان والأردن ومصر وقطر والبحرين.

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