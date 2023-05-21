«شروق» تستعرض 3 مشروعات عقارية في «إيكرس»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشارك هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» في فعاليات معرض الشارقة العقاري «إيكرس»، الذي يقام في الفترة من 25 إلى 28 مايو الجاري بمركز إكسبو الشارقة، حيث ستكشف للزوار في القاعة 1 عن أحدث المستجدات والفرص الاستثمارية ضمن 3 من مشاريعها، هي «مشروع خورفكان السكني»، و«مدينة الشارقة المستدامة» و«جزيرة مريم».

وتأتي مشاركة «شروق» بالتزامن مع توقعات الشركات الاستشارية العالمية بأن يحافظ قطاع العقارات في الإمارات على مرونته طوال عام 2023، حيث تهدف «شروق» إلى مواكبة هذه التوقعات عبر توفير المزيد من الخيارات عالمية المستوى للمستثمرين والعملاء أفراداً ومؤسسات من إمارة الشارقة ومختلف بلدان العالم.

وتعرض شروق لزوار «إيكرس» مستجدات «مشروع خورفكان»، المشروع الاستثماري العقاري المتكامل على شاطئ خورفكان، حيث يجسد رؤية «شروق» في تلبية الطلب المتزايد على المنطقة الشرقية وزيادة جاذبيتها باعتبارها وجهة مفضلة للزوار والمستثمرين.

وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لـ«هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»: «في ظل تزايد الاهتمام بسوق العقارات في دولة الإمارات محلياً وإقليمياً وعالمياً، ولا سيما في السنوات الثلاث الماضية، حيث تغيرت النظرة للمنازل والأحياء ولم تعد مجرد مكان للعيش، بل وجهات وجهات للترفيه والممارسات اليومية الصحية والمفيدة عالية الجودة، تواصل «شروق» جهودها في تطوير مجموعة متنوعة من المشاريع العالمية في مختلف القطاعات، لاستقطاب عدد أكبر من المستثمرين الذين يتطلعون للتعاون مع الهيئة والتوسع في الشارقة، بما يسهم في تعزيز اقتصادها وبيئتها الاستثمارية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز