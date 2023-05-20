245 ملياراً الودائع الادخارية في نهاية فبراير

المصدر: أبوظبي - وام

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ارتفعت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالإمارات- باستثناء الودائع بين البنوك - إلى 245.01 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن الودائع الادخارية في البنوك شهدت نمواً ملحوظاً السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم نهاية 2018 إلى 172.2 ملياراً في 2019 و215.2 مليار درهم في 2020 و241.8 ملياراً في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.

وارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 919.74 مليار درهم نهاية فبراير بنمو على أساس سنوي 6.1 % مقابل 866.66 مليار درهم في فبراير 2022، بزيادة 53.1 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري 0.55 % مقارنة بنحو 914.74 مليار درهم في يناير 2023.

ووصلت الودائع لأجل إلى 637.6 مليار درهم نهاية فبراير الماضي بارتفاع 23.3 % على أساس سنوي 23.3 % مقابل نحو 517.33 مليار درهم في يناير 2022، بزيادة تعادل 120.3 مليار درهم. وأعلن مصرف الإمارات المركزي أن رصيده من الذهب على أساس سنوي ارتفع 28 % بنهاية فبراير الماضي إلى 15.91 مليار درهم بزيادة تعادل أكثر من 3.4 دراهم مقابل نحو 12.476 ملياراً في فبراير 2022.

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